Beşiktaş-Sivasspor maçı için ilginç olay! Karşılaşma aslında 3-1 bitmemiş...

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Sivasspor'u 3-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Karşılaşmada müthiş bir oyun ortaya koyarak taraftarlarını mutlu eden siyah-beyazlılar, şampiyonluk için emin bir adım attı.

MAÇIN SKORU 3-1 DEĞİL; 3-0 YAZILDI

Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinde maçın skoru 3-0 olarak yazıldı. Bir süre sonra güncellenerek 3-1 olarak değiştirilen skor akıllarda soru işareti bıraktı. Beşiktaş-Sivasspor maçının hakemi Volkan Bayarslan'ın Sivasspor'un attığı golü raporuna yazmadığı düşünülüyor.