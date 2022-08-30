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Beşiktaş-Sivasspor maçı için ilginç olay! Karşılaşma aslında 3-1 bitmemiş...

30.08.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Süper Lig’in 4. haftasında Sivasspor’u ağırladı. Müsabakayı ev sahibi ekip 3-1’lik skorla kazandı ve topladığı 10 puanla averaj farkıyla haftayı lider kapattı. Türkiye Futbol Federasyonu sitesinde maçın skoru 3-0 olarak yazıldı. Bu olay kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Gece ilerleyen saatlerde skoru güncelleyen TFF, maçın skorunu 3-1 olarak değiştirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Sivasspor'u 3-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Karşılaşmada müthiş bir oyun ortaya koyarak taraftarlarını mutlu eden siyah-beyazlılar, şampiyonluk için emin bir adım attı.

MAÇIN SKORU 3-1 DEĞİL; 3-0 YAZILDI

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Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinde maçın skoru 3-0 olarak yazıldı. Bir süre sonra güncellenerek 3-1 olarak değiştirilen skor akıllarda soru işareti bıraktı. Beşiktaş-Sivasspor maçının hakemi Volkan Bayarslan'ın Sivasspor'un attığı golü raporuna yazmadığı düşünülüyor.

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR

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