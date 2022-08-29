Beşiktaş-Sivasspor maçından notlar

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig 'in 4. haftasında Demir Grup Sivasspor 'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, son oynadıkları VavaCars Fatih Karagümrük maçına göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı.

- Siyah-beyazlı takımda teknik direktör Valerien Ismael, son oynadıkları müsabakaya göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı - Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli, siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı

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