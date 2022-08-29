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Beşiktaş-Sivasspor maçından notlar

29.08.2022 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyah-beyazlı takımda teknik direktör Valerien Ismael, son oynadıkları müsabakaya göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı - Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli, siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, son oynadıkları VavaCars Fatih Karagümrük maçına göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı.

Fransız teknik adam, Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada Berkay Vardar'ın yerine yeni transfer Dele Alli'yi ilk 11'de görevlendirdi.

Ismael, Sivasspor karşısında Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Saiss, Masuaku, Gedson Fernandes, Salih Uçan, Muleka, Dele Alli, N'Koudou ve Weghorst ilk 11'ini sahaya sürdü.

Siyah-beyazlı takımın yedek kulübesinde ise Emre Bilgin, Montero, Cenk Tosun, Emrecan Uzunhan, Kerem Atakan Kesgin, Berkay Vardar, Welinton, Kenan Karaman, Oğuzhan Akgün ve Umut Meraş yer aldı.

- Dele Alli, ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi

Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli, siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı.

İngiltere temsilcisi Everton'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, müsabakadan önce Dele Alli'ye yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

Demir Grup Sivasspor'dan transfer edilen Kerem Atakan Kesgin ise yedekler arasında yer aldı.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza, kadroya dahil edilmedi.

Beşiktaş-Sivasspor maçından notlar

- Siyah-beyazlı takımda teknik direktör Valerien Ismael, son oynadıkları müsabakaya göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı - Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli, siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı

Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor

Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor

Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor

Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor

Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor

Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor

Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor

Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor

Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor

Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor

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