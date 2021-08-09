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Beşiktaş'ta Steven Caulker sesleri

09.08.2021 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

F.Bahçe, Caulker'ı Beşiktaş'a önerdi. Siyah-beyazlılar da oyuncuyla anlaştı. Arada tek pürüz kaldı. O da imza parası... Kanarya, Kartal'dan 250 bin Euro talep ediyor.

Fenerbahçe, Alanyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve sezon sonunda bonservisini eline alan Steven Caulker'ı transferin ilk günlerinde kadrosuna katmıştı.

Sarı-lacivertliler, İngiliz stoperle iki yıllık sözleşme imzalarken teknik direktörü belli değildi. Koltuğu yeniden Pereira'ya emanet eden Kanarya, Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde ve Samandıra'da yeni sezon hazırlıklarını yaptı. Portekizli çalıştırıcı, hazırlık maçlarının da ardından Caulker'ı beğenmedi.

ARADA TEK PÜRÜZ VAR

Pereira, yönetime sunduğu raporda, "Sistemime uygun değil, dörtlü savunmada oynar ama benim üçlü savunma sistemimde oynayamaz. Kadroda düşünmüyorum" ifadelerine yer verdi.

Oyuncuyu göndermek isteyen sarı-lacivertliler ise Caulker'ı Beşiktaş'a önerdi. Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın Alanya'dan eski öğrencisi olan İngiliz stopere yeşil ışık yaktı. 29 yaşındaki oyuncuyla görüşen siyah-beyazlılar, her konuda anlaşma sağladı. Ancak F.Bahçe ile Beşiktaş arasında pürüz çıktı.

BJK HENÜZ KABUL ETMEDİ

Sarı-lacivertli kulüp, İngiliz oyuncuyu transfer ettiği zaman imza parası verdi. Fenerbahçe, bu imza parasının yarısını Beşiktaş'tan talep etti. Ancak siyah-beyazlılar, bu isteğe olumsuz yanıt verdi. Oyuncuyu bedel ödemeden kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş beklemeye geçti.

Taraflar arasında görüşmeler devam ediyor. Anlaşma sağlanırsa Beşiktaş, Godin'den vazgeçecek ve Caulker'a imza attıracak. Fenerbahçe'nin Caulker'a ise 500 bin Euro imza parası ödediği de iddia edildi.

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Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Steven Caulker
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