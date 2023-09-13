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Beşiktaş'tan istifa etmişti, Ceyhun Kazancı ilk kez konuştu! İtiraf etti "Keşke yapmasaydım"

13.09.2023 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde yaşanan Ceyhun Kazancı ayrılığı herkesi şaşırtırken Kazancı yaşanan ayrılık sonrası ilk kez kameraların karşısına geçti. Ceyhun Kazancı yaşananlara dair açıklamalarda bulunurken, dikkat çeken bir itirafta da bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü olarak görev yapan Ceyhun Kazancı'nın geçtiğimiz haftalarda aldığı istifa kararı çokça tartışılmıştı. İstifa dilekçesini Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye sunan Kazancı ile yapılan görüşmeler sonucunda yollar resmen ayrıldı.

Bu beklenmedik ayrılık sonrası ilk kez konuşan Ceyhun Kazancı oldukça dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE CEYHUN KAZANCI'NIN AÇIKLAMALARI

''BEN BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİ OLAMAM''

''BEN BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİ OLAMAM''

"Bazen bazı şeylerin doğru gitmediğini hissedersiniz. Vakti geldiği için o dönemde ayrıldım, bu kadar net. Ben Beşiktaş'ın gündemi olamam."

''ÜLKEMİZİN KANAYAN YARASI'' 

''ÜLKEMİZİN KANAYAN YARASI'' 

"Profesyonel hayattan gelmenin dezavantajını yaşadım. Sosyal medyayı çok fazla takip eden bir insan değilim ama bu durum ülkemizin kanayan yarası. Camianın ileri gelen insanlarının da bu sosyal medya hesaplarına destek vermesi üzücü. Umarım bu durum değişir."

''KARARI HEP BİRLİKTE ALDIK''

''KARARI HEP BİRLİKTE ALDIK''

"Valerien Ismael kararı hep birlikte alındı. O karardan pişman mıyım? Hem evet hem hayır. Hocanın bu kadar benimsenmeyeceğini bilseydim belki de bu kararı almazdım. Günün sonunda hoca başarılı olsaydı devam ederdi. Ismael tercihinin sonun başlangıcı olduğunu düşünmüyorum, sonra yine görevime devam ettim."

''HOCANIN DEDİKLERİNDEN RAHATSIZ OLMADIM''

''HOCANIN DEDİKLERİNDEN RAHATSIZ OLMADIM''

"Şenol Güneş şu an çok başarılı gidiyor. Türk futbolunun duayen isimlerinden biri. Şenol hocanın ilk toplantıda benim hakkımda söylediklerinden rahatsız olmadım. Hoca öyle bir insan değil, bir şeyi söyleyecekse direkt olarak söylüyor. O sözlerin yanlış algılanılması beni de onu da üzdü."

''TARTIŞMA VE KAVGA OLMADI'' 

''TARTIŞMA VE KAVGA OLMADI'' 

"Şenol hoca ile de başkanla da tabii ki fikir ayrılıklarımız oldu. Anlaşmazlık, tartışma, kavga gibi durumlar kesinlikle olmadı. Şenol Güneş bilge bir insan. Günlük hayatla ilgili de sohbetlerimiz olurdu hocayla. Ayrılık sürecinde dahi hocayla anlaşamadığım yazıldı ama bu doğru değil."

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Şenol Güneş Ceyhun Kazancı son dakika beşiktaş ışıl

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