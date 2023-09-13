Beşiktaş'tan istifa etmişti, Ceyhun Kazancı ilk kez konuştu! İtiraf etti "Keşke yapmasaydım"

''HOCANIN DEDİKLERİNDEN RAHATSIZ OLMADIM''

"Şenol Güneş şu an çok başarılı gidiyor. Türk futbolunun duayen isimlerinden biri. Şenol hocanın ilk toplantıda benim hakkımda söylediklerinden rahatsız olmadım. Hoca öyle bir insan değil, bir şeyi söyleyecekse direkt olarak söylüyor. O sözlerin yanlış algılanılması beni de onu da üzdü."