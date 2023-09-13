Beşiktaş'tan istifa etmişti, Ceyhun Kazancı ilk kez konuştu! İtiraf etti "Keşke yapmasaydım"

Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü olarak görev yapan Ceyhun Kazancı'nın geçtiğimiz haftalarda aldığı istifa kararı çokça tartışılmıştı. İstifa dilekçesini Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye sunan Kazancı ile yapılan görüşmeler sonucunda yollar resmen ayrıldı.
Bu beklenmedik ayrılık sonrası ilk kez konuşan Ceyhun Kazancı oldukça dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"Bazen bazı şeylerin doğru gitmediğini hissedersiniz. Vakti geldiği için o dönemde ayrıldım, bu kadar net. Ben Beşiktaş'ın gündemi olamam."
"Profesyonel hayattan gelmenin dezavantajını yaşadım. Sosyal medyayı çok fazla takip eden bir insan değilim ama bu durum ülkemizin kanayan yarası. Camianın ileri gelen insanlarının da bu sosyal medya hesaplarına destek vermesi üzücü. Umarım bu durum değişir."
"Valerien Ismael kararı hep birlikte alındı. O karardan pişman mıyım? Hem evet hem hayır. Hocanın bu kadar benimsenmeyeceğini bilseydim belki de bu kararı almazdım. Günün sonunda hoca başarılı olsaydı devam ederdi. Ismael tercihinin sonun başlangıcı olduğunu düşünmüyorum, sonra yine görevime devam ettim."
"Şenol Güneş şu an çok başarılı gidiyor. Türk futbolunun duayen isimlerinden biri. Şenol hocanın ilk toplantıda benim hakkımda söylediklerinden rahatsız olmadım. Hoca öyle bir insan değil, bir şeyi söyleyecekse direkt olarak söylüyor. O sözlerin yanlış algılanılması beni de onu da üzdü."
"Şenol hoca ile de başkanla da tabii ki fikir ayrılıklarımız oldu. Anlaşmazlık, tartışma, kavga gibi durumlar kesinlikle olmadı. Şenol Güneş bilge bir insan. Günlük hayatla ilgili de sohbetlerimiz olurdu hocayla. Ayrılık sürecinde dahi hocayla anlaşamadığım yazıldı ama bu doğru değil."