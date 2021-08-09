Beşiktaş transfer haberleri! Kartal’ın yeni transferi geliyor

Geçtiğimiz yıl başarılı bir sezon geçiren Beşiktaş, aynı başarısını bu sezonda da devam ettirmek istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, takıma transfer etmek istediği isimleri yönetime bildirmişti. On numaralı mevkiye gelecek olan Brezilyalı futbolcu bugün İstanbul’a varacak.

BREZİLYALI YILDIZ İSTANBUL’A GELİYOR

Yeni sezon transferlerine hız kesmeden devam eden Beşiktaş, 10 numaralı mevkide oynayacak olan Brezilyalı yıldız Alex Teixeira’ya bugün kavuşuyor. Beşiktaş’ın her konuda anlaşmaya Brezilyalı futbolcuyu taşıyan uçağın bugün saat 16.50'de İstanbul'a iniş yapacağı öğrenildi. A Spor'un haberine göre; Teixeira'yı taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na inecek.

ALEX TEİXEİRA KİMDİR? Alex Teixeira Santos, 6 Ocak 1990'da Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde yer alan Duque de Caxias şehrinde dünyaya geldi. Futbol hayatına ülkesinde başlayan Teixeira, altyapısından yetiştiği Vasco da Gama'da 2008'de A takıma yükseldi. Brezilya pazarında aktif olan Shakhtar Donetsk'in dikkatini çeken yıldız oyuncu, Ocak 2010'da 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Ukrayna'nın yolunu tuttu.

20 yaşında ülkesinden çıkan 10 numara, Ukrayna ekibinin tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Shakhtar'da 6 yıl geçiren ve 222 maçta 89 gol, 25 asistle skora katkı sağlayan Brezilyalı, 2014/15 ve 2015/16'da gol krallığı yaşadı. Sergilediği muhteşem performansla dünya devlerini peşine takan Teixeira, Shakhtar'da 5 Ukrayna Ligi, 4 Ukrayna Süper Kupa, 3 Ukrayna Kupa şampiyonluğu yaşadı.