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Beyaza bürünen Kars'ta aç kalan güvercinler unutulmadı

18.12.2021 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaza bürünen Kars'ta aç kalan güvercinler unutulmadı

Kars'ta kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinler için vatandaşlar yemleme çalışması yaptı.

Kar yağışıyla beyaza bürünen kentteki sokak hayvanları ve kuşlar, yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

Bazı duyarlı vatandaşlar, güvercinler için park, bahçe, cadde ve sokaklara, esnaflar da iş yerlerinin önüne yem bıraktı.

Kent sakinlerinden Fikret Boy, AA muhabirine, karla kaplı arazide kuşların yem bulmakta güçlük çektiğini söyledi.

Her sabah güvercinlere yem bıraktığını ifade eden Boy, "Havalar çok soğudu, yer yer kar var ve hayvanlar yem bulamıyor. Bende de buğday var, her sabah güvercinlere veriyorum. Kış boyu da yem vermeye devam edeceğim. Herkes elinden geldiğince bu canlara yem bırakmaya çalışsın." dedi.

Beyaza bürünen Kars'ta aç kalan güvercinler unutulmadı

Beyaza bürünen Kars'ta aç kalan güvercinler unutulmadı

Beyaza bürünen Kars'ta aç kalan güvercinler unutulmadı

Beyaza bürünen Kars'ta aç kalan güvercinler unutulmadı

Beyaza bürünen Kars'ta aç kalan güvercinler unutulmadı

Beyaza bürünen Kars'ta aç kalan güvercinler unutulmadı

Beyaza bürünen Kars'ta aç kalan güvercinler unutulmadı

Beyaza bürünen Kars'ta aç kalan güvercinler unutulmadı

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