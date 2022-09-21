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Beykoz'da 2 katlı ahşap evde yangın çıktı

21.09.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitişiğindeki binaya da sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da 2 katlı ahşap binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Panayır Sokak'ta bulunan 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yanındaki başka bir ahşap binaya da sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Beykoz'da 2 katlı ahşap evde yangın çıktı

- Bitişiğindeki binaya da sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor

Beykoz'da 2 katlı ahşap evde yangın çıktı

Beykoz'da 2 katlı ahşap evde yangın çıktı

Beykoz'da 2 katlı ahşap evde yangın çıktı

Beykoz'da 2 katlı ahşap evde yangın çıktı

Beykoz'da 2 katlı ahşap evde yangın çıktı

Beykoz'da 2 katlı ahşap evde yangın çıktı

Beykoz'da 2 katlı ahşap evde yangın çıktı

Beykoz'da 2 katlı ahşap evde yangın çıktı

Beykoz'da 2 katlı ahşap evde yangın çıktı

Beykoz'da 2 katlı ahşap evde yangın çıktı

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