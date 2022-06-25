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Beylikdüzü'nde bir kişi haciz gelen otomobilini uçurumdan attı

25.06.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobilin sahibi, el frenini serbest bıraktığı aracını uçurumdan attığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde bir kişi, haciz gelen otomobilini uçurumdan attığı anların görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Sahil Mahallesi'nde dün gece, 34 BZS 117 plakalı otomobiline haciz gelmesine sinirlenen M.N.Ö. aracının el frenini serbest bıraktı. M.N.Ö, ardından otomobili 25 metrelik uçurumdan denize attı.

Deniz kıyısına düşüp ters dönen ve kullanılamaz hale gelen otomobili, olay yerine gelen itfaiye ekipleri buradan kaldırmak istedi. Ancak ulaşılması mümkün olmayan yere düşen otomobile müdahale edilemedi.

Öte yandan, M.N.Ö, aracını uçurumdan atma anlarını videoya çekerek sosyal medyada paylaştı.

Beylikdüzü'nde bir kişi haciz gelen otomobilini uçurumdan attı

- Otomobilin sahibi, el frenini serbest bıraktığı aracını uçurumdan attığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı

Beylikdüzü'nde bir kişi haciz gelen otomobilini uçurumdan attı

Beylikdüzü'nde bir kişi haciz gelen otomobilini uçurumdan attı

Beylikdüzü'nde bir kişi haciz gelen otomobilini uçurumdan attı

Beylikdüzü'nde bir kişi haciz gelen otomobilini uçurumdan attı

Beylikdüzü'nde bir kişi haciz gelen otomobilini uçurumdan attı

Beylikdüzü'nde bir kişi haciz gelen otomobilini uçurumdan attı

Beylikdüzü'nde bir kişi haciz gelen otomobilini uçurumdan attı

Beylikdüzü'nde bir kişi haciz gelen otomobilini uçurumdan attı

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