Beylikdüzü'nde bir kişi haciz gelen otomobilini uçurumdan attı

Deniz kıyısına düşüp ters dönen ve kullanılamaz hale gelen otomobili, olay yerine gelen itfaiye ekipleri buradan kaldırmak istedi. Ancak ulaşılması mümkün olmayan yere düşen otomobile müdahale edilemedi.

- Otomobilin sahibi, el frenini serbest bıraktığı aracını uçurumdan attığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı

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