YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Beylikdüzü'nde usulsüz çakar kullanımına ceza

Beylikdüzü'nde usulsüz çakar kullanımına ceza

14.12.2023 23:28 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beylikdüzü'nde otomobilinde usulsüz çakar ve siren kullanımı yaparak çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan A.S.'ye 8 bin 128 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, tahsisli olmadığı halde çakar ve siren tertibatı olan bir otomobilin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, otomobilin A.S.'ye ait olduğu belirlendi. Beylikdüzü, Ömer Seyfettin Caddesi üzerinde durdurulan otomobilin sahibi A.S.'ye, 'Mevzuatta belirtilen ışıklı ve sesli uyarı işareti izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak" suçundan 4 bin 64 lira, aracın tescil plakasına da 4 bin 64 lira olmak üzere toplamda 8 bin 128 lira ceza yazıldı. (DHA)

Beylikdüzü'nde usulsüz çakar kullanımına ceza

Beylikdüzü'nde usulsüz çakar kullanımına ceza - Genel - İstanbul -

Beylikdüzü'nde usulsüz çakar kullanımına ceza - Genel - İstanbul -

Beylikdüzü'nde usulsüz çakar kullanımına ceza - Genel - İstanbul -

Beylikdüzü'nde usulsüz çakar kullanımına ceza - Genel - İstanbul -

Beylikdüzü'nde usulsüz çakar kullanımına ceza - Genel - İstanbul -

Beylikdüzü'nde usulsüz çakar kullanımına ceza - Genel - İstanbul -

Beylikdüzü'nde usulsüz çakar kullanımına ceza - Genel - İstanbul -

Beylikdüzü'nde usulsüz çakar kullanımına ceza - Genel - İstanbul -
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
çakar cezası

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Aralık Cuma

İmsak
06:42
Sabah
08:14
Öğle
13:04
İkindi
15:23
Akşam
17:43
Yatsı
19:10

İstanbul Nöbetçi Eczaneler15 Aralık Cuma

Esra eczanesi
Kadikoy
Kadiköy çarşi eczanesi
Kadikoy
Hilal eczanesi
Sultanbeyli
Lavanta eczanesi
Tuzla
Güneş eczanesi
Sultangazi
Didem eczanesi
Bakirkoy
Florya eczanesi
Bakirkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Şoke eden ihanet itirafı! "Kocamın annemle ilişkisi vardı"

Şoke eden ihanet itirafı! "Kocamın annemle ilişkisi vardı"

Üstün ses kalitesi, ergonomik tasarım! Bose kulaklıklar yarı fiyatına düştü

Üstün ses kalitesi, ergonomik tasarım! Bose kulaklıklar yarı fiyatına düştü

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.