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Beyoğlu Kültür Yolu Çukurcuma Antika ve Sanat Festivali başladı

02.10.2022 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu Kültür Yolu Çukurcuma Antika ve Sanat Festivali başladı

İSTANBUL (AA) - Müzayede, söyleşi ve konserleri sanatseverlerle buluşturacak Beyoğlu Kültür Yolu Çukurcuma Antika ve Sanat Festivali başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" kapsamında gerçekleştirilen etkinliğin açılışı, Çukurcuma semtinin meydanında yapıldı.

Antikacı Kağan Gençtürk, AA muhabirine, 23 Ekim'e kadar devam edecek festivalde yoğun bir program olacağını belirterek, "Çukurcuma'da meydanda ilk defa böyle bir program uygulanıyor. Hepimiz mutluyuz, katılım çok güzel. Çok verimli bir 22 gün bizi bekliyor." dedi.

Sanatın birçok farklı dalının festivalde sergilendiğine işaret eden Gençtürk, "Biz her hafta günlere bölerek bu alanların ekspertizlerini, ünlü hocalarını buraya davet ederek bir söyleşi ayarladık." ifadesini kullandı.

Gençtürk, festivale destek veren kişi ve kurumlara teşekkür ederek, "Burası İstanbul'un göz bebeği, tarihin merkezi çok güzel bir semt. Umarım burayı Türkiye adına, sanat adına daha fazla duyuracağız böyle etkinliklerle. Bütün herkese teşekkür ediyoruz. Sanatla kalın, sanat gerçekten bizim değerlerimizi hissettiren ve gelecek yüzyıllara da bizi taşıyacak çok önemli bir alan." diye konuştu.

Antikacı Naciye Sepet ise Tombak Antika'yı temsilen festivalde yer aldığını ve Çukurcuma'daki bu festivali gelenekselleştirerek uzun yıllar devam ettirmek istediklerini söyledi.

Festival aracılığıyla antikacıların da tanındığını aktaran Sepet, Çukurcuma'nın da antikanın bir merkezi olduğuna dikkati çekti.

Çukurcuma'nın antikacıların yanı sıra galeri, sanatçı ve tasarımcılara da ev sahipliği yaptığını belirten Sepet, "Hem tarihi dokusu itibariyle hem de bu yaptığımız meslek itibariyle çok önemli bir yer olduğunu düşünüyorum." dedi.

Türkan Kandıralı, Murat Sözen ve saz heyeti müzik dinletisiyle başlayan açılış etkinliğinde, ressam ve restoratör Bayram Karşit bir söyleşi gerçekleştirdi.

Festival, 23 Ekim'e kadar varak restorasyon, deri işleme ve antika restorasyon gösterisi gibi etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

Beyoğlu Kültür Yolu Çukurcuma Antika ve Sanat Festivali başladı

Beyoğlu Kültür Yolu Çukurcuma Antika ve Sanat Festivali başladı

Beyoğlu Kültür Yolu Çukurcuma Antika ve Sanat Festivali başladı

Beyoğlu Kültür Yolu Çukurcuma Antika ve Sanat Festivali başladı

Beyoğlu Kültür Yolu Çukurcuma Antika ve Sanat Festivali başladı

Beyoğlu Kültür Yolu Çukurcuma Antika ve Sanat Festivali başladı

Beyoğlu Kültür Yolu Çukurcuma Antika ve Sanat Festivali başladı

Beyoğlu Kültür Yolu Çukurcuma Antika ve Sanat Festivali başladı

Beyoğlu Kültür Yolu Çukurcuma Antika ve Sanat Festivali başladı

Beyoğlu Kültür Yolu Çukurcuma Antika ve Sanat Festivali başladı

Beyoğlu Kültür Yolu Çukurcuma Antika ve Sanat Festivali başladı

Beyoğlu Kültür Yolu Çukurcuma Antika ve Sanat Festivali başladı

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