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Beyoğlu'nda bir büfeye silahla ateş eden şüpheli gözaltına alındı

03.10.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda bir büfeye silahla ateş eden şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda çalışanlarıyla tartıştığı büfeye silahla ateş ettikleri iddia edilen 2 şüpheliden biri yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tarlabaşı Bulvarı’nda kendilerini takip eden 2 kişiden rahatsız olduklarını belirten yabancı uyruklu 2 kadın, buradaki bir büfeye girdi. Söz konusu kadınların ardından büfeye gelen 2 şüpheli ile burada çalışan kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından buradan ayrılan ve bir süre sonra tekrar büfeye gelen 2 kişi, silahla iş yerine ateş açtı.

Yaralananın olmadığı silahlı saldırıya ilişkin çalışma başlatan polis, şüphelilerden birini yakaladı. Olay yerinden kaçan diğer zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Beyoğlu'nda bir büfeye silahla ateş eden şüpheli gözaltına alındı

Beyoğlu'nda bir büfeye silahla ateş eden şüpheli gözaltına alındı

Beyoğlu'nda bir büfeye silahla ateş eden şüpheli gözaltına alındı

Beyoğlu'nda bir büfeye silahla ateş eden şüpheli gözaltına alındı

Beyoğlu'nda bir büfeye silahla ateş eden şüpheli gözaltına alındı

Beyoğlu'nda bir büfeye silahla ateş eden şüpheli gözaltına alındı

Beyoğlu'nda bir büfeye silahla ateş eden şüpheli gözaltına alındı

Beyoğlu'nda bir büfeye silahla ateş eden şüpheli gözaltına alındı

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Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu tartışma silahlı kavga

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