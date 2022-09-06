YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Beypazarı'nın höşmerim tatlısı ve yaprak sarması coğrafi işaretle tescillendi

Beypazarı'nın höşmerim tatlısı ve yaprak sarması coğrafi işaretle tescillendi

06.09.2022 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beypazarı'nın höşmerim tatlısı ve yaprak sarması coğrafi işaretle tescillendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinin höşmerim tatlısı ve yaprak sarması, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AA muhabirine, ilçenin kültürü ve geleneğiyle ülkenin nadide güzel ilçelerinden biri olduğunu söyledi.

Daha önce kuru, havuç lokumu ve cevizli pekmez sucuğunun tescillediğini anımsatan Kaplan, şimdi de yaprak sarması ve höşmerim tatlısının Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendiğini bildirdi.

Kaplan, "Kültürünüzün ve değerlerinizin ne kadar kıymetli olduğu anlaşılıyor. Bu manada ilçemiz adına gerçekten mutluyuz, sevinçliyiz. Şu ana kadar 5 ürünümüz tescillenmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Beypazarı'nın höşmerim tatlısı ve yaprak sarması coğrafi işaretle tescillendi

Beypazarı'nın höşmerim tatlısı ve yaprak sarması coğrafi işaretle tescillendi

Beypazarı'nın höşmerim tatlısı ve yaprak sarması coğrafi işaretle tescillendi

Beypazarı'nın höşmerim tatlısı ve yaprak sarması coğrafi işaretle tescillendi

Beypazarı'nın höşmerim tatlısı ve yaprak sarması coğrafi işaretle tescillendi

Beypazarı'nın höşmerim tatlısı ve yaprak sarması coğrafi işaretle tescillendi

Beypazarı'nın höşmerim tatlısı ve yaprak sarması coğrafi işaretle tescillendi

Beypazarı'nın höşmerim tatlısı ve yaprak sarması coğrafi işaretle tescillendi

Beypazarı'nın höşmerim tatlısı ve yaprak sarması coğrafi işaretle tescillendi

Beypazarı'nın höşmerim tatlısı ve yaprak sarması coğrafi işaretle tescillendi

Beypazarı'nın höşmerim tatlısı ve yaprak sarması coğrafi işaretle tescillendi

Beypazarı'nın höşmerim tatlısı ve yaprak sarması coğrafi işaretle tescillendi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Beypazarı tatlı sarma tescil

Ankara Namaz Vakitleri 6 Eylül Salı

İmsak
04:47
Sabah
06:14
Öğle
12:52
İkindi
16:29
Akşam
19:21
Yatsı
20:42
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İsveç'ten büyük hata! Alay konusu oldular

İsveç'ten büyük hata! Alay konusu oldular

Pantolonunu satmak istedi! Seksi pozuyla kadınların gözdesi oldu

Pantolonunu satmak istedi! Seksi pozuyla kadınların gözdesi oldu

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

310 metrelik binaya yarı çıplak tırmandı! Zirveden paylaşınca...

310 metrelik binaya yarı çıplak tırmandı! Zirveden paylaşınca...

Defalarca uyardılar dinlemedi! Bile bile lades deyince...

Defalarca uyardılar dinlemedi! Bile bile lades deyince...

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.