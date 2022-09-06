Ankara'nın Beypazarı ilçesinin höşmerim tatlısı ve yaprak sarması, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AA muhabirine, ilçenin kültürü ve geleneğiyle ülkenin nadide güzel ilçelerinden biri olduğunu söyledi.
Daha önce kuru, havuç lokumu ve cevizli pekmez sucuğunun tescillediğini anımsatan Kaplan, şimdi de yaprak sarması ve höşmerim tatlısının Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendiğini bildirdi.
Kaplan, "Kültürünüzün ve değerlerinizin ne kadar kıymetli olduğu anlaşılıyor. Bu manada ilçemiz adına gerçekten mutluyuz, sevinçliyiz. Şu ana kadar 5 ürünümüz tescillenmiş oldu." ifadelerini kullandı.
Beypazarı'nın höşmerim tatlısı ve yaprak sarması coğrafi işaretle tescillendi
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