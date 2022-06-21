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Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde "Rehber Köpek" etkinliği

21.06.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Programda yardımcı köpekler görme engelli bireylere rehberlik etti

İSTANBUL (AA) - Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde görme engelli bireylere yardımcı olan rehber köpeklerle ilgili etkinlik düzenlendi.

​​​​​​​Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Ekodost Kulübü ve Ergoterapi Kulübü tarafından düzenlenen "Rehber Köpeklerle Engelleri Aşın" etkinliği, üniversitenin Fatih Merkez Kampüsü Dış Bahçe Amfi Tiyatro Alanı'nda gerçekleştirildi.

Rehber Köpekler Derneği Kurucu Başkanı Nurdeniz Tunçer ile Rehber Köpek ve Hareketlilik Eğitmeni Burcu Bora'nın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte yardımcı köpekler görme engelli bireylere rehberlik etti.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir, farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Görme engelli vatandaşların nasıl daha kolay bir yaşam sağlayabildiklerini burada göstermek istediğini anlatan Özdemir, "Rehber köpeklerin bu insanlara ne kadar yardımcı olabildiğini, hayvanlarla insanlar arasındaki etkileşimin ne kadar güzel olduğunu ve nasıl birbirlerine yardımcı olduklarını net olarak görebiliyorsunuz. Bir rehber köpek vasıtasıyla İstanbul gibi yoğun bir yerde her türlü günlük aktivitesini yapabildiğini, her engeli aşabildiğini gösteriyoruz. Tabii üniversitemizde de engelsiz ve yeşil kampüsümüz var." diye konuştu.

Rehber Köpekler Derneği Kurucu Başkanı Nurdeniz Tunçer de kendisinin avukat olduğunu, görme engelli bireylerin rehber köpek edinmesi için yasal konularda destek verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ben avukatım. Amacımız göremeyen kişilerin rehber köpeklerini tamamen bedelsiz verip, ömür boyu sorumlulukları dernek tarafından temin edilmesine devam etmek. Mama, veteriner ve eğitim bağlamındaki tüm yasal konularda destek vermek. Derneğimiz bir ilki gerçekleştiriyor ve farkındalık gerçekten çok çok önemli. Rehber köpek benim için iki gözüm, yol arkadaşım ve en yakın dostum."

Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde "Rehber Köpek" etkinliği

- Programda yardımcı köpekler görme engelli bireylere rehberlik etti

Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde "Rehber Köpek" etkinliği

Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde "Rehber Köpek" etkinliği

Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde "Rehber Köpek" etkinliği

Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde "Rehber Köpek" etkinliği

Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde "Rehber Köpek" etkinliği

Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde "Rehber Köpek" etkinliği

Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde "Rehber Köpek" etkinliği

Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde "Rehber Köpek" etkinliği

Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde "Rehber Köpek" etkinliği

Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde "Rehber Köpek" etkinliği

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