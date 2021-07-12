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Bige Önal kimdir, nereli, babası kimdir? Bige Önal kaç yaşında, sevgilisi kimdir?

12.07.2021 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Başkadır, Muhteşem Yüzyıl ve Sen Çal Kapımı gibi pek çok farklı yapımda rol alan oyuncu Bige Önal'ın hayatı merak konusu oldu. Oyuncu Bige Önal'ın birliktelik yaşadığı ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli ile yollarını ayırdığı konuşuluyor. Peki Bige Önal kimdir, nereli, babası kimdir? Bige Önal kaç yaşında, sevgilisi kimdir? İşte ayrıntılar...

Televizyon ve sinemada farklı yapımlarda rol almış olan oyuncu Bige Önal'ın hayatı merak konusu oldu. Bige Önal, uzun bir süredir Aras Bulut İynemli ile birliktelik yaşıyordu. Önal'ın birliktelik yaşadığı kendisi gibi oyuncu Aras Bulut İynemli ile yollarını ayırdığı konuşulmaya başlandı. Peki Bige Önal kimdir, nereli, babası kimdir?

Bige Önal kimdir?

Galatasaraylı eski futbolcu Erhan Önal'ın kızı olarak da bilinen başarılı oyuncu Bige Önal'ın hayatı merak ediliyor.
Bige Önal, oyuncu Aras Bulut İynemli ile birliktelik yaşıyordu. İki başarılı oyuncunun ayrıldığı konuşulmaya başlandı.
31 yaşında olan ve 1 Şubat 1990 doğumlu olan Bige Önal, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Galatasaraylı eski futbolcu Erhan Önal'ın kızı olan Önal'ın annesi de eski manken Mine Baysan'dır.
Henüz küçük yaşlarda 9 yaşındayken anne babası boşanmış olan Önal, Özel Saint Benoît Fransız Lisesini bitirmiştir ve sonrasında İstanbul Bilgi Üniversitesinden mezun olmuştur.
2006 senesinde rol aldığı ‘Kısmetim Otel’ dizisiyle kariyeri başlamıştır.
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Anahtar Kelimeler:
Aras Bulut İynemli Bige Önal
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