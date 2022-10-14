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Bilecik İHH İnsani Yardım Derneğinin yeni binası açıldı

14.10.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik İHH İnsani Yardım Derneğinin yeni binası açıldı

BİLECİK (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, "Bütün illerimizde derneklerimizi açıyoruz ve büyütüyoruz. İnsanların da büyük bir şekilde teveccüh ve yönelmesi var." dedi.

Yıldırım, Bilecik İHH İnsani Yardım Derneğinin yeni binasının açılışında, kentin ülke tarihinde büyük öneminin bulunduğunu söyledi.

Bilecik'ten çok önemli şahsiyetlerin tarihte yer aldığını belirten Yıldırım, "Hepimiz manevi hayatımızı şekillendirirken Şeyh Edebali'den bahsederiz, Osman Gazi'den bahsederiz, mücadelesini anlatırız. Aslında Bilecik, Osmanlı'nın ulaştığı bütün toprak parçalarının bir tohumudur. O nedenle burada yaşıyor olmak da büyük bir mutluluk ve erdemdir. Sizler aslında bir toprak parçasında yaşamıyorsunuz, bir parçanız Tuna'da, bir parçanız Orta Asya'da, Kafkasya'da, Afrika'da. Yeryüzünün neresine varsanız sizden esintiler göreceksiniz." diye konuştu.

Yıldırım, vakfın bütçesini ekonomik zorluklara rağmen her yıl arttırdığını, çalışma alanlarını genişlettiğini dile getirdi.

Milletin, alicenaplığı ve yardımseverliğiyle mağdurların, yetimlerin, doğal afetlerde ihtiyaç duyanların yanında olmaya devam ettiğini vurgulayan Yıldırım, "Bütün illerimizde derneklerimizi açıyoruz ve büyütüyoruz. İnsanların da büyük bir şekilde teveccüh ve yönelmesi var. Her ilimizin bütün yetimlerine, yoksullarına, yolda kalmışlarına, miskinlerine, ihtiyaç sahiplerine sahip çıkmak istiyoruz. Çünkü bu ülke ayakta kalırsa bu yardımlar dünyanın her tarafına ulaşabilir." ifadelerini kullandı.

Kurdele kesilerek açılışı yapılan binanın gezilmesiyle sona eren programa, siyasi partilerin il yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bilecik İHH İnsani Yardım Derneğinin yeni binası açıldı

Bilecik İHH İnsani Yardım Derneğinin yeni binası açıldı

Bilecik İHH İnsani Yardım Derneğinin yeni binası açıldı

Bilecik İHH İnsani Yardım Derneğinin yeni binası açıldı

Bilecik İHH İnsani Yardım Derneğinin yeni binası açıldı

Bilecik İHH İnsani Yardım Derneğinin yeni binası açıldı

Bilecik İHH İnsani Yardım Derneğinin yeni binası açıldı

Bilecik İHH İnsani Yardım Derneğinin yeni binası açıldı

Bilecik İHH İnsani Yardım Derneğinin yeni binası açıldı

Bilecik İHH İnsani Yardım Derneğinin yeni binası açıldı

Bilecik İHH İnsani Yardım Derneğinin yeni binası açıldı

Bilecik İHH İnsani Yardım Derneğinin yeni binası açıldı

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