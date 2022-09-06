Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Subaşı, kurtuluş günlerinin tarihe düşülen önemli bir not, geleceğe yön veren önemli bir ışık olduğunu söyledi.

Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlandı

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