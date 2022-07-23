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Bilecik'te çöp kamyonuna çarparak devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

23.07.2022 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te çöp kamyonuna çarparak devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

BİLECİK (AA) - Bilecik'te çöp kamyonuyla çarpışan otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Bilecik-Bozüyük kara yolunda M.A.D. idaresindeki 34 NN 3661 plakalı otomobil, yol yapım çalışması nedeniyle dubalarla bölünmüş yolda karşı şeride geçerek O.T. yönetimindeki 34 FBJ 947 plakalı Bozüyük Belediyesine ait çöp kamyonuyla çarpıştı.

Kazada yoldan çıkarak dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü ile çöp kamyonunun şoförü ve yanında bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralı otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunun her iki yönünde ulaşım yaklaşık bir saat aksadı.

Kazaya karışan çöp kamyonunun yoldan kaldırılmasının ardından kara yolu ulaşıma açıldı.

Bilecik'te çöp kamyonuna çarparak devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Bilecik'te çöp kamyonuna çarparak devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Bilecik'te çöp kamyonuna çarparak devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Bilecik'te çöp kamyonuna çarparak devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Bilecik'te çöp kamyonuna çarparak devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Bilecik'te çöp kamyonuna çarparak devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Bilecik'te çöp kamyonuna çarparak devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Bilecik'te çöp kamyonuna çarparak devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Bilecik'te çöp kamyonuna çarparak devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Bilecik'te çöp kamyonuna çarparak devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Bilecik'te çöp kamyonuna çarparak devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Bilecik'te çöp kamyonuna çarparak devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bilecik çöp kamyonu ölü

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