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Bilecik'te fener alayı düzenlendi

30.08.2022 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te fener alayı düzenlendi

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, "30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü" dolayısıyla fener alayı düzenlendi, şarkıcı Betül Demir tarafından konser verildi.

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı "Kurtuluş Festivali" etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan fener alayı, Tevfikbey Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerinden devam ederek Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Fener alayına ellerindeki Türk bayrakları ve fenerlerle katılan Bilecikli vatandaşlar, bando eşliğinde zaman zaman Atatürk'ün "Ne mutlu Türk'üm diyene" sözünü haykırdı.

Fener alayı sonrasında Cumhuriyet Meydanı'nda şarkıcı Betül Demir konser verdi.

Konserde Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Şarkıcı Demir'e Bilecik'e özgü hediyeler takdim etti.

Konsere CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP İl Başkanı Metin Yaşar, CHP Merkez İlçe Başkanı Berna Pamukcu ve belediye başkan yardımcıları katıldı.

Konsere çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi.

Bilecik'te fener alayı düzenlendi

Bilecik'te fener alayı düzenlendi

Bilecik'te fener alayı düzenlendi

Bilecik'te fener alayı düzenlendi

Bilecik'te fener alayı düzenlendi

Bilecik'te fener alayı düzenlendi

Bilecik'te fener alayı düzenlendi

Bilecik'te fener alayı düzenlendi

Bilecik'te fener alayı düzenlendi

Bilecik'te fener alayı düzenlendi

Bilecik'te fener alayı düzenlendi

Bilecik'te fener alayı düzenlendi

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Anahtar Kelimeler:
Betül Demir konser

Bilecik Namaz Vakitleri 30 Ağustos Salı

İmsak
04:49
Sabah
06:18
Öğle
13:06
İkindi
16:47
Akşam
19:43
Yatsı
21:07
Bilecik ECZANELER
Bilecik ATM’LER

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