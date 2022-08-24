YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bilecik'te kaybolduktan 8 saat sonra Sakarya'da bulunan çocuğu yetkililer yalnız bırakmadı

Bilecik'te kaybolduktan 8 saat sonra Sakarya'da bulunan çocuğu yetkililer yalnız bırakmadı

24.08.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal: - "Çocuğumuz sağlıklı. Onların sevinci bizim sevincimiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" - Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin: - "Allah'a şükürler olsun çocuğumuz ailesine teslim edildi. İnşallah bundan sonra eğitim hayatındaki başarısıyla kendisinden bahsettirecek"

BİLECİK (AA) - Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin dün kaybolduktan 8 saat sonra bulunan Efe Fedai Yıldırım'ı evinde ziyaret etti.

Dün öğleden sonra İnönü Mahallesi'ndeki evinin olduğu bölgeden uzaklaştıktan sonra Sakarya otobüsüne binerek Sakarya Büyükşehir Terminali'ne giden 9 yaşındaki Yıldırım, burada yalnız gezdiği esnada zabıta ekiplerince fark edildi.

Zabıta ekipleri konuşma güçlüğü nedeniyle çocuğu polise teslim etti. Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonucu hakkında kayıp başvurusu bulunduğu tespit edilen çocukla ilgili Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine ulaştı.

Yıldırım, emniyetteki işlemlerin ardından dün gece Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaşayan ailesine teslim edildi.

Osmaneli Kaymakamı Ünal ve Belediye Başkanı Şahin de ailesine teslim edilen Efe Fedai Yıldırım'ı evinde ziyaret etti.

Ünal ve Şahin, aileye geçmiş olsun dileğinde bulunarak küçük çocuğa oyuncak hediye etti.

Kaymakam Ünal, AA muhabirine, dün öğleden sonra kaybolan Efe'nin bulunmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İlçe olarak birlikte olmanın faydasını bu olayda bir kez daha gördüklerini belirten Ünal, "Sağ olsun belediye başkanımız başta olmak üzere AFAD yetkililerimiz, diğer gönüllü kuruluşlarımız ve vatandaşlarımız gereken tüm ilgiyi gösterdi. Yalnız bırakmadılar. Efe kardeşimiz sadece bu ailenin değil aynı zamanda bu ilçenin çocuğudur. Ailesine de teşekkür ediyorum. Çocuğumuz sağlıklı. Onların sevinci bizim sevincimiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Şahin de "Hepimizin gözü aydın olsun." diyerek şöyle konuştu:

"Efe kaybolduğunda halkımız tedirgin olmuştu. Başta Kaymakamımız olmak üzere bütün kurumlarımızın ve Osmaneli halkının büyük gayretleriyle bir arayış içine girilmişti. Allah'a şükürler olsun çocuğumuz ailesine teslim edildi. İnşallah bundan sonra eğitim hayatındaki başarısıyla kendisinden bahsettirecek. Biz kendisine ve ailesine geçmiş olsun diyoruz."

Anne Deniz Yıldırım ise Efe'ye sağlıklı bir şekilde ulaşabildikleri için mutlu olduklarını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bilecik'te kaybolduktan 8 saat sonra Sakarya'da bulunan çocuğu yetkililer yalnız bırakmadı

- Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal: - "Çocuğumuz sağlıklı. Onların sevinci bizim sevincimiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" - Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin: - "Allah'a şükürler olsun çocuğumuz ailesine teslim edildi. İnşallah bundan sonra eğ

Bilecik'te kaybolduktan 8 saat sonra Sakarya'da bulunan çocuğu yetkililer yalnız bırakmadı

Bilecik'te kaybolduktan 8 saat sonra Sakarya'da bulunan çocuğu yetkililer yalnız bırakmadı

Bilecik'te kaybolduktan 8 saat sonra Sakarya'da bulunan çocuğu yetkililer yalnız bırakmadı

Bilecik'te kaybolduktan 8 saat sonra Sakarya'da bulunan çocuğu yetkililer yalnız bırakmadı

Bilecik'te kaybolduktan 8 saat sonra Sakarya'da bulunan çocuğu yetkililer yalnız bırakmadı

Bilecik'te kaybolduktan 8 saat sonra Sakarya'da bulunan çocuğu yetkililer yalnız bırakmadı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bilecik Sakarya Osmaneli

Bilecik Namaz Vakitleri 24 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:41
Sabah
06:13
Öğle
13:08
İkindi
16:52
Akşam
19:53
Yatsı
21:18
Bilecik ECZANELER
Bilecik ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hemen yemeyi bırakın! Bel çevresini kalınlaştırıyor

Hemen yemeyi bırakın! Bel çevresini kalınlaştırıyor

'Asla yeterince temizlenmiyor': Mide bulandıran görüntüler

'Asla yeterince temizlenmiyor': Mide bulandıran görüntüler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Fırtınanın kahramanı oldu! Yıldırım çarpan kadını o kurtardı

Fırtınanın kahramanı oldu! Yıldırım çarpan kadını o kurtardı

Kayınvalide kıyafet seçimiyle düğünde olay yaratınca...

Kayınvalide kıyafet seçimiyle düğünde olay yaratınca...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.