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Bilecik'te sağanak ve dolu etkili oldu

15.08.2022 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te sağanak ve dolu etkili oldu

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük İlçesinde sağanak ve dolu günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Dodurga Beldesinde yaklaşık 20 dakika yağan dolu ekili alanlara, meyve ağaçlarına ve otomobillere zarar verdi.

Kent merkezinde etkili olan dolu ve sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar güçlük yaşadı.

Dodurga Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda kısmen kapanan yollar yeniden ulaşıma açıldı.

Bilecik'te sağanak ve dolu etkili oldu

Bilecik'te sağanak ve dolu etkili oldu

Bilecik'te sağanak ve dolu etkili oldu

Bilecik'te sağanak ve dolu etkili oldu

Bilecik'te sağanak ve dolu etkili oldu

Bilecik'te sağanak ve dolu etkili oldu

Bilecik'te sağanak ve dolu etkili oldu

Bilecik'te sağanak ve dolu etkili oldu

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