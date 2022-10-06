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Bilime meraklı çocuklar şenlikte buluştu

06.10.2022 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük Bilim Şenliği'nde 3 gün boyunca atölye çalışmaları, konferanslar, sergi ve bilimsel gösteriler, 3D tasarım ve artırılmış gerçeklik uygulamaları gibi etkinlikler yapılacak

4007 TÜBİTAK Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında düzenlenen "Karabük Bilim Şenliği; Emeğin Başkent Bilimle Buluşuyor-2" etkinliği başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen etkinlik kapsamında, öğrenmeye istekli, araştırmacı ve bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Şenlik kapsamında 84 atölye çalışması, 3 konferans, 1 sergi ile bilimsel gösteriler, 3D tasarım ve artırılmış gerçeklik uygulamaları, sosyal ve beşeri bilime dair örneklerden oluşan etkinlikler gerçekleştirilecek.

Kent Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Kayabaşı İlkokulu öğrencileri mehter gösterisi sundu.

Vali Fuat Gürel, şenliğin açılışında yaptığı konuşmada, 3 gün boyunca 102 faaliyet yapılacağını söyledi.

Geleceğin bilim insanlarını yetiştireceklerini belirten Gürel, "Okullarımızda 35 bin öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizden geleceğin bilim ve sanat insanları ile sporcularını yetiştireceğiz. Milli ve yerli üretimin her zaman ön planda olması gerekir. İHA ve SİHA'ların neler yaptığını biliyoruz. Üretim, teknoloji ve bilimde ilerleme önemli. Çocuklarımızın şimdiden geleceğe taşınması gerekir." diye konuştu.

Gürel, TEKNOFEST etkinliklerine Karabük'ten çok fazla katılım olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız ödüllerle döndü. Bundan sonraki süreçte çocuklarımızın gelişimi için ne gerekirse elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Onlarca okulumuzdan yüzlerce çocuğumuzla beraberiz. İnşallah üç gün boyunca çocuklarımız buradaki çalışmaları yerinde görecek, etkinliklerle bilimle tanışacaklar. Bu vesileyle bilim insanlarını yetiştirmiş olacağız. Eğitim ve öğretimde Karabük, ülkemizin en güzel yerinde olan, en önemsenen yerlerinden biri."

Konuşmaların ardından şenliğin açılış kurdelesini kesen Vali Gürel ve protokol üyeleri, stantları gezdi.

Şenliğin açılışına Vali Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Bilime meraklı çocuklar şenlikte buluştu

- Karabük Bilim Şenliği'nde 3 gün boyunca atölye çalışmaları, konferanslar, sergi ve bilimsel gösteriler, 3D tasarım ve artırılmış gerçeklik uygulamaları gibi etkinlikler yapılacak

Bilime meraklı çocuklar şenlikte buluştu

Bilime meraklı çocuklar şenlikte buluştu

Bilime meraklı çocuklar şenlikte buluştu

Bilime meraklı çocuklar şenlikte buluştu

Bilime meraklı çocuklar şenlikte buluştu

Bilime meraklı çocuklar şenlikte buluştu

Bilime meraklı çocuklar şenlikte buluştu

Bilime meraklı çocuklar şenlikte buluştu

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