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  4. 'Bilinmeyen nedenler var!' Serdar Dursun, Fenerbahçe ile birçok olay yaşayan Dinamo Kiev'e gidiyormuş!

'Bilinmeyen nedenler var!' Serdar Dursun, Fenerbahçe ile birçok olay yaşayan Dinamo Kiev'e gidiyormuş!

04.10.2022 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin önce Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda karşılaştığı ve elendiği, daha sonra ise UEFA Avrupa Ligi grubunda karşı karşıya geldiği ve 2-1 mağlup ettiği Dinamo Kiev ile arasında bir konunun daha olduğu ortaya çıktı. Sarı - lacivertlilerde Enner Valencia, Joao Pedro ve Michy Batshuayi'nin ardından 4. santrfor konumuna düşen Serdar Dursun'un sezon başında Ukrayna ekibine transfer olmaya çok yakın olduğu iddia edildi.

Serdar Dursun

Serdar Dursun

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin sezon başından bu yana Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplamda 3 kez karşı karşıya geldiği Dinamo Kiev ile bir de transfer görüşmesi olmuş. Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda hücum hattına yapılan takviyelerle birlikte Enner Valencia, Joao Pedro ve Michy Batshuayi'nin ardından 4. santrfor konumunda yer alan Serdar Dursun ile ilgili flaş bir haber gündeme geldi.

SERDAR DURSUN, DINAMO KIEV'E GİDİYORMUŞ

SÜRPRİZ; DINAMO KIEV

SÜRPRİZ; DINAMO KIEV
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki rakibi Dinamo Kiev'in, birkaç hafta önce Serdar Dursun'u kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü.

AVRUPA LİGİ KADROSUNA ALINMAMASININ ARDINDAN...

AVRUPA LİGİ KADROSUNA ALINMAMASININ ARDINDAN...
Ukrayna basınının haberine göre; Fenerbahçe'nin Serdar Dursun'u UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yazdırmaması sonrası Dinamo Kiev, oyuncuyla masaya oturdu.

'TEKLİFİ KABUL ETTİ'

'TEKLİFİ KABUL ETTİ'
Uzun süren pazarlıkların ardından milli futbolcunun, Ukrayna ekibinin teklifini kabul ettiği belirtildi.

'BİLİNMEYEN NEDENLERDEN DOLAYI VAZGEÇTİ'

'BİLİNMEYEN NEDENLERDEN DOLAYI VAZGEÇTİ'
Ancak daha sonra Serdar Dursun'un bilinmeyen bir nedenden dolayı Dinamo Kiev'e imza atmaktan vazgeçtiği ifade edildi.

3,5 MİLYON EURO

3,5 MİLYON EURO
Kiev'in Fenerbahçe'ye Serdar Dursun için 3,5 milyon euro'luk bir teklifte bulunduğu ve sarı - lacivertlilerin gelen teklifi kabul ettiği kaydedildi. Transferin gerçekleşmemesi sonrasında Adana Demirspor'un Tayyip Talha Sanuç karşılığında Serdar Dursun'u istediği fakat bu imzanın da milli golcünün istememesi nedeniyle iptal olduğu aktarıldı.
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Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Avrupa Ligi Dinamo Kiev Serdar Dursun fenerbahçe Burcu Esmersoy ligi sezon
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