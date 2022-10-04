'Bilinmeyen nedenler var!' Serdar Dursun, Fenerbahçe ile birçok olay yaşayan Dinamo Kiev'e gidiyormuş!

Fenerbahçe'nin sezon başından bu yana Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplamda 3 kez karşı karşıya geldiği Dinamo Kiev ile bir de transfer görüşmesi olmuş. Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda hücum hattına yapılan takviyelerle birlikte Enner Valencia, Joao Pedro ve Michy Batshuayi'nin ardından 4. santrfor konumunda yer alan Serdar Dursun ile ilgili flaş bir haber gündeme geldi.

SERDAR DURSUN, DINAMO KIEV'E GİDİYORMUŞ

SÜRPRİZ; DINAMO KIEV Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki rakibi Dinamo Kiev'in, birkaç hafta önce Serdar Dursun'u kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü.

AVRUPA LİGİ KADROSUNA ALINMAMASININ ARDINDAN... Ukrayna basınının haberine göre; Fenerbahçe'nin Serdar Dursun'u UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yazdırmaması sonrası Dinamo Kiev, oyuncuyla masaya oturdu.

'TEKLİFİ KABUL ETTİ' Uzun süren pazarlıkların ardından milli futbolcunun, Ukrayna ekibinin teklifini kabul ettiği belirtildi.

'BİLİNMEYEN NEDENLERDEN DOLAYI VAZGEÇTİ' Ancak daha sonra Serdar Dursun'un bilinmeyen bir nedenden dolayı Dinamo Kiev'e imza atmaktan vazgeçtiği ifade edildi.