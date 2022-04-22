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Bingöl yaylaları ömürleri hayvanlarının peşinde geçen göçerleri ağırlıyor

22.04.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'dan yola çıkan ve ilkbaharda yaklaşık bir ay Bingöl'de konaklayan göçer aileler, koyunların meraya çıkarılması, kuzuların beslenmesi ve sütün işlenmesi için hummalı çalışma yürütüyor - Göçerlerden Süleyman Elban: - "Bu yıl kar yağdı, sularımız var çok şükür. Geçen sene su yoktu, içme suyunu araçlarla getiriyorduk"

BİNGÖL (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - Hayvanları için yılın farklı dönemlerinde yer değiştirmek durumunda kalan ve ömürlerini sürülerinin peşinde geçiren göçer ailelerin ilkbahar telaşı başladı.

Hayvancılığa uygun yerlerde kurdukları çadırlarda ilkbahar ve yaz mevsimini geçiren göçerler, yetiştirdikleri hayvanlarla sektöre katkı sağlıyor.

Elazığ'dan Erzurum'a doğru yola çıkan ve ilkbaharda yaklaşık bir ay Bingöl'de konaklayan göçer aileler, hayvanlarını yerleşecekleri bölgelere kamyon veya tırlarla getiriyor.

İlkbaharda havanın ısınmasıyla iş yoğunlukları artan besiciler, koyunların meraya çıkarılması, kuzuların beslenmesi ve sütün işlenmesi için yoğun çalışma yürütüyor.

- "Bingöl'deki konaklamanın ardından Erzurum'a gideceğiz"

Göçerlerden Süleyman Elban, AA muhabirine, ramazanda her zorluğa rağmen sabrederek çalıştıklarını söyledi.

Sabah namazını kıldıktan sonra mesaiye başladıklarını anlatan Elban, şöyle konuştu:

"Hayvanların bakımıyla güne başlıyoruz. Öğle saatlerinde hayvanların sağımı bitiyor, ondan sonra meraya çıkarıyoruz. Meradan döndükten sonra akşama doğru tekrar sağım yapıyoruz. Fırtına ve soğuk bizi çok zorluyor. Zor bir meslek. Bingöl'deki konaklamanın ardından Erzurum'a gideceğiz. Bu yıl kar yağdı, sularımız var çok şükür. Geçen sene su yoktu, içme suyunu araçlarla getiriyorduk. Bu yıl su bol."

Mahmut Kaya da ailesiyle hayvanlarını Bingöl'e getirdiğini belirterek, "Şartlarımız zor. Çocuklarım üniversiteyi bitirdi, onlar çobanlık yapıyor şu an. Hatta çoban bile bulamıyoruz." dedi.

Hıdır Kaya da hayvanların bakımında babasına destek olduğunu dile getirdi.

Bingöl yaylaları ömürleri hayvanlarının peşinde geçen göçerleri ağırlıyor

- Elazığ'dan yola çıkan ve ilkbaharda yaklaşık bir ay Bingöl'de konaklayan göçer aileler, koyunların meraya çıkarılması, kuzuların beslenmesi ve sütün işlenmesi için hummalı çalışma yürütüyor - Göçerlerden Süleyman Elban: - "Bu yıl kar yağdı, sularımız va

Bingöl yaylaları ömürleri hayvanlarının peşinde geçen göçerleri ağırlıyor

Bingöl yaylaları ömürleri hayvanlarının peşinde geçen göçerleri ağırlıyor

Bingöl yaylaları ömürleri hayvanlarının peşinde geçen göçerleri ağırlıyor

Bingöl yaylaları ömürleri hayvanlarının peşinde geçen göçerleri ağırlıyor

Bingöl yaylaları ömürleri hayvanlarının peşinde geçen göçerleri ağırlıyor

Bingöl yaylaları ömürleri hayvanlarının peşinde geçen göçerleri ağırlıyor

Bingöl yaylaları ömürleri hayvanlarının peşinde geçen göçerleri ağırlıyor

Bingöl yaylaları ömürleri hayvanlarının peşinde geçen göçerleri ağırlıyor

Bingöl yaylaları ömürleri hayvanlarının peşinde geçen göçerleri ağırlıyor

Bingöl yaylaları ömürleri hayvanlarının peşinde geçen göçerleri ağırlıyor

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