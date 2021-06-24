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Bingöl'de 101 kilogram esrar ve 2 bin kök kenevir ele geçirildi

24.06.2021 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de 101 kilogram esrar ve 2 bin kök kenevir ele geçirildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 101 kilogram toz esrar ve 2 bin kök kenevir ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yürüttüğü istihbari ve teknik çalışmalar neticesinde, ilçe kırsalında yüklü miktarda yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ve bu tarlalardan esrar elde edilerek piyasaya sürüleceği yönünde bilgi edindi.

İlçe kırsalındaki ormanlık alana operasyon düzenleyen ekipler, çalılık alana gizlenmiş bidon içerisinde 101 kilogram toz esrar, 2 bin kök kenevir ve 2 elek ele geçirdi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle kent genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ile mücadeleye aralıksız devam edeceği belirtildi.

Bingöl'de 101 kilogram esrar ve 2 bin kök kenevir ele geçirildi

Bingöl'de 101 kilogram esrar ve 2 bin kök kenevir ele geçirildi

Bingöl'de 101 kilogram esrar ve 2 bin kök kenevir ele geçirildi

Bingöl'de 101 kilogram esrar ve 2 bin kök kenevir ele geçirildi

Bingöl'de 101 kilogram esrar ve 2 bin kök kenevir ele geçirildi

Bingöl'de 101 kilogram esrar ve 2 bin kök kenevir ele geçirildi

Bingöl'de 101 kilogram esrar ve 2 bin kök kenevir ele geçirildi

Bingöl'de 101 kilogram esrar ve 2 bin kök kenevir ele geçirildi

Bingöl'de 101 kilogram esrar ve 2 bin kök kenevir ele geçirildi

Bingöl'de 101 kilogram esrar ve 2 bin kök kenevir ele geçirildi
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