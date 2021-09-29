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Bingöl'de evinde bıçakla yaralanan polis hayatını kaybetti

29.09.2021 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de evinde bıçakla yaralanan polis hayatını kaybetti

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de evinde bıçakla yaralanan özel harekat polisi Ahmet Kekül, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görev yapan Kekül (32), kent merkezindeki evinde henüz belirlenemeyen nedenle bıçakla yaralandı.

Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kekül, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kekül'ün cenazesi, İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde düzenlenen törenin ardından memleketi Sivas'a gönderildi.

Törene, Kekül'ün yakınları, Vali Yardımcısı Fatih Kaya, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat ve polisler katıldı.

Bu arada Kekül'ün ölümü ile ilgili eşinin ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

Bingöl'de evinde bıçakla yaralanan polis hayatını kaybetti

Bingöl'de evinde bıçakla yaralanan polis hayatını kaybetti

Bingöl'de evinde bıçakla yaralanan polis hayatını kaybetti

Bingöl'de evinde bıçakla yaralanan polis hayatını kaybetti

Bingöl'de evinde bıçakla yaralanan polis hayatını kaybetti

Bingöl'de evinde bıçakla yaralanan polis hayatını kaybetti

Bingöl'de evinde bıçakla yaralanan polis hayatını kaybetti

Bingöl'de evinde bıçakla yaralanan polis hayatını kaybetti

Bingöl'de evinde bıçakla yaralanan polis hayatını kaybetti

Bingöl'de evinde bıçakla yaralanan polis hayatını kaybetti
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