BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde Murat Nehri'nde 13 yaşındaki çocuğu kurtarmak isterken akıntıya kapılan Aydın Tutkal'ı arama çalışmaları sürüyor.
İlçede dün saat 16.00 sıralarında nehirde boğulma tehlikesi geçiren Hayat Bektaş'ı kurtarmak için suya girdikten sonra akıntıya kapılan Tutkal'ın (43) bulunması için 4 bölgede su altı ve üstü arama yapılıyor.
Şanlıurfa Polis Sualtı Arama ve Kurtarma ile Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğünden 7 dalgıç, 40 jandarma, güvenlik korucuları, itfaiye, İHH Arama Kurtarma ile SAR ekipleri ve 10 AFAD gönüllüsünden oluşan 98 kişilik ekip, Tutkal'a ulaşmak için köprü altını ve suyun akış noktasındaki bölgeleri kontrol ediyor.
Su altı ekipleri, Murat Nehri'nin çeşitli noktalarında dalış gerçekleştiriyor.
İki çocuk babası Aydın Tutkal ve arkadaşı Mücahit Keser (45) dün nehirde akıntıya kapılan Hayat Bektaş'ı kurtarmak için suya girmişti. Bektaş'ı kurtarmayı başardıktan sonra Keser ve Tutkal sudan çıkamamıştı.
Akıntıya kapılan iki arkadaştan Keser, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılmış, Tutkal nehirde kaybolmuştu.
Bingöl'de nehirde boğulma tehlikesi geçiren çocuğu kurtarırken akıntıya kapılan kişi aranıyor
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