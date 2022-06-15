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Bingöl'de sağanak etkili oldu

15.06.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de sağanak etkili oldu

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte aniden başlayan ve zaman zaman etkisini artıran yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için bina girişlerine ve otobüs duraklarına sığındı.

Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte, yağışın aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Bingöl'de sağanak etkili oldu

Bingöl'de sağanak etkili oldu

Bingöl'de sağanak etkili oldu

Bingöl'de sağanak etkili oldu

Bingöl'de sağanak etkili oldu

Bingöl'de sağanak etkili oldu

Bingöl'de sağanak etkili oldu

Bingöl'de sağanak etkili oldu

Bingöl'de sağanak etkili oldu

Bingöl'de sağanak etkili oldu

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