Binicilikte 55. Cumhurbaşkanlığı Kupası yarışları başladı

"Türkiye Binicilik Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan Cumhurbaşkanlığı Kupası özel unvan engel atlama yarışmaları bugün kulübümüzün ev sahipliğinde başladı. Türkiye genelinden 285 atın mücadele edeceği yarışmalarımız 3 gün sürecek ve toplamda 18 müsabakayla tamamlanacak. Yoğun bir yarışmacı ve seyirci kitlesi ağırlıyoruz."

Atlı Spor Kulübü Genel Koordinatörü Hüsamettin Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışların üç gün süreceğini kaydederek, şunları söyledi:

- Atlı Spor Kulübü Genel Koordinatörü Hüsamettin Aydın: "Yarışmalarımız 3 gün sürecek ve toplamda 18 müsabakayla tamamlanacak"

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