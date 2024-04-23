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  4. "Bir aydır paylaşım yapmadığımı fark ettim" deyip bomba pozlar paylaştı! Demi Rose pencereden sarktı

"Bir aydır paylaşım yapmadığımı fark ettim" deyip bomba pozlar paylaştı! Demi Rose pencereden sarktı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.04.2024 08:52
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Sosyal medya fenomenleri arasında öne çıkan isimlerden olan Demi Rose, "Bir aydır paylaşım yapmadığımı fark ettim" diyerek pozlarını paylaştı. Pencereden yarı çıplak sarkarak poz veren Rose hayranlarının dikkatini çekti.

Sosyal medya üzerinden yaptığı cesur paylaşımları ile adını geniş kitlelere duyuran Demi Rose sosyal medyanın en öne çıkan isimlerinden. Rose her fırsatta kıvrımlı fiziğini sergiliyor ve bu konuda hiç de çekingen değil.


Vitrin

HAYRANLARI YORUM YAĞDIRDI

Bir seks sembolü olarak sosyal medyada var olduğunu her fırsatta dile getiren kıvrımlı model Demi Rose Mawby bir süredir paylaşım yapmıyordu.

Hayranlarından bu konuda sık sık mesaj alan Rose Instagram molasını bitirdi. "Bir aydır paylaşım yapmadığımı fark ettim" diyerek iddialı pozlarını paylaşan Rose yine adından söz ettirdi.

Penceren önce bedeninin üstünü sarkıtan fenomen daha sonra ise belden aşağısını gösterdi.

Rose'u gören hayranlar ise "Gezegendeki en güzel kadın", "Son pencere pozu inanılmaz", "Pencereye sıkışmış bir peri" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Demi Rose demi rose mawby sosyal medya
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