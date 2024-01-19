Bir dönemin ünlü mankeni Nefise Karatay'dan dikkat çeken estetik açıklaması: Haftada üç gün...

"Çok fazla estetik yaptırmıyorum" diyen Karatay, "Zaten, 'dolgu ve botoks yaptırmıyorum' dediğimde olay oldu. Yüz yogası yapıyorum. Haftada üç gün spora gidiyorum. Zararlı alışkanlığım yok, düzenli hayatım var" ifadelerini kullandı.