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Bir dönemin ünlü mankeni Nefise Karatay'dan dikkat çeken estetik açıklaması: Haftada üç gün...

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
19.01.2024 17:36 | Son Güncelleme:
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Bir dönemin ünlü mankenlerinden Nefise Karatay fit görünümüyle sık sık gündeme geliyor. Mehmet Ali Erbil ile verdiği pozlarla hafızalara kazınan manken Nefise Karatay'dan estetik açıklaması geldi.

1997 yılında Türkiye güzeli seçilen ünlü manken Nefise Karatay bir döneme damga vuran isimler arasında yer alıyor. Yıllar geçmesine rağmen sektörde olan hem oyunculuk hem de sunuculuk yapan Karatay yıllara meydan okuyor.

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"YÜZ YOGASI YAPIYORUM"

Oyuncu ve sunucu Nefise Karatay, Nişantaşı'nda görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Karatay'dan dikkat çeken bir estetik açıklaması geldi.

"Çok fazla estetik yaptırmıyorum" diyen Karatay, "Zaten, 'dolgu ve botoks yaptırmıyorum' dediğimde olay oldu. Yüz yogası yapıyorum. Haftada üç gün spora gidiyorum. Zararlı alışkanlığım yok, düzenli hayatım var" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Erbil ile verdiği pozlarla hafızalara kazınan manken Nefise Karatay yıllara adeta meydan okuyor. Oyuncu, sunucu ve eski manken olan Nefise Karatay, 2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenmişti.

1997 yılında Türkiye güzeli seçilen ünlü manken Nefise Karatay fit görünümüyle dikkat çekiyor. Karatay, spor yaptığı anlarını da paylaşmayı ihmal etmiyor.

Ünlü ismin son paylaşımı da gündem olmuştu. Yıllara adeta meydan okuyan Karatay, güzelliğiyle büyülemişti. 

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Anahtar Kelimeler:
Nefise Karatay Manken ali erbil
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