Bir Gece Masalı dizisindeki mağara sahnesi sosyal medyanın diline düştü! "Abdest alırken adamın abdestini bozdu"

MYNET-Bir Gece Masalı dizisi ilk bölümüyle sosyal medyaya damga vurdu. Bir Gece Masalı, komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyacak.

Başrollerini Burak Deniz (Mahir Yılmaz) ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un (Canfeza Kilimci) paylaştığı 'Bir Gece Masalı' dizisinin 1. bölümünde yer alan sahnelerden bazıları da sosyal medyada gündeme geldi.

Bir Gece Masalı'nın Canfeza'sının mağarada abdest aldığı anlar sosyal medyanın diline düştü. Seyirciler bu sahneleri 'erotik' buldu ve dizinin bu sahnesine dair pek çok yorum yapıldı.



Yapılan yorumlardan bazıları şöyle: