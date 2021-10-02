YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Birmot'tan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne 12 otomobillik teslimat

Birmot'tan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne 12 otomobillik teslimat

02.10.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birmot'tan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne 12 otomobillik teslimat

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, bünyesine katacağı 12 otomobili, Birmot Bursa Şubesi'nden törenle teslim aldı.

Şirket açıklamasına göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kullanılacak "Fiat Egea Cross" araçların teslimi için Birmot Bursa Şubesi'nde tören düzenlendi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Birmot Bursa Şubesi Müdürü Aytaç Tüfekçibaşı, 12 araçlık bu teslimatın çok anlamlı olduğunu belirtti.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ve mensuplarına teşekkür eden Tüfekçibaşı, "Misyonunu 'insan hakları ve özgürlüklerini korumak, huzur ve güvenliği sağlamak için polislik hizmetlerini sürdürürken üstlendiği tüm görevleri, yasaların çizdiği çerçevede ve evrensel değerlerin ışığı altında verimli, kaliteli ve etkin şekilde yerine getirmek' olarak tanımlayan bir teşkilatın tercihi olmak, paha biçilemez bir değer." değerlendirmesinde bulundu.

Törenin sonunda, Birmot yetkilileri tarafından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerine teşekkür plaketi takdim edildi.

Birmot'tan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne 12 otomobillik teslimat

Birmot'tan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne 12 otomobillik teslimat

Birmot'tan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne 12 otomobillik teslimat

Birmot'tan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne 12 otomobillik teslimat

Birmot'tan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne 12 otomobillik teslimat

Birmot'tan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne 12 otomobillik teslimat

Birmot'tan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne 12 otomobillik teslimat

Birmot'tan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne 12 otomobillik teslimat
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bursa Namaz Vakitleri 2 Ekim Cumartesi

İmsak
05:31
Sabah
06:54
Öğle
12:58
İkindi
16:15
Akşam
18:53
Yatsı
20:10
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Devlet desteğiyle çiftlik kuran Özbek asıllı kadın, "organik süpermarket" için kolları sıvadı

Devlet desteğiyle çiftlik kuran Özbek asıllı kadın, "organik süpermarket" için kolları sıvadı

Sivas'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Çankırı'ya yapılacak 250 milyon dolarlık yatırımla ilgili protokol imzalandı

Çankırı'ya yapılacak 250 milyon dolarlık yatırımla ilgili protokol imzalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.