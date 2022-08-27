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Bisiklet Fest kapsamında Tour Of Sakarya'nın üçüncü etabı yapıldı

27.08.2022 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bisiklet Fest kapsamında Tour Of Sakarya'nın üçüncü etabı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Bisiklet Fest" kapsamındaki "Tour Of Sakarya" yarışlarının üçüncü etabı gerçekleştirildi.

Sakarya Demokrasi Meydanı'ndan startı verilen yarışlara, 30 ülke ve 13 takımdan 80 sporcu katıldı.

Adapazarı ilçesinden yola çıkan sporcular, Akyazı ilçesi ve Yenikent Mahallesi güzergahından Kaynarca ilçesindeki parkurları geçti. Zaman zaman 100 kilometre hıza ulaşan sporcular, yeniden Adapazarı sınırlarına girdi ve 140 kilometre katederek yarışı yaklaşık 4 saatte tamamladı.

Zorlu noktalarda pedal çeviren sporcular, birbirlerine üstünlük kurabilmek için mücadele etti.

Üçüncü etapta Pro Touch takımından Güney Afrikalı Gustav Basson ilk sırada yer aldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi PRO takımından Ukraynalı Vitaliy Buts ikinci, Cezayir Milli Takımı'ndan Hamza Yacine üçüncü oldu.

Yarış sonunda dereceye giren sporculara törenle madalyaları verildi.

Organizasyonun dördüncü etabı yarın gerçekleştirilecek.

Bisiklet Fest kapsamında Tour Of Sakarya'nın üçüncü etabı yapıldı

Bisiklet Fest kapsamında Tour Of Sakarya'nın üçüncü etabı yapıldı

Bisiklet Fest kapsamında Tour Of Sakarya'nın üçüncü etabı yapıldı

Bisiklet Fest kapsamında Tour Of Sakarya'nın üçüncü etabı yapıldı

Bisiklet Fest kapsamında Tour Of Sakarya'nın üçüncü etabı yapıldı

Bisiklet Fest kapsamında Tour Of Sakarya'nın üçüncü etabı yapıldı

Bisiklet Fest kapsamında Tour Of Sakarya'nın üçüncü etabı yapıldı

Bisiklet Fest kapsamında Tour Of Sakarya'nın üçüncü etabı yapıldı

Bisiklet Fest kapsamında Tour Of Sakarya'nın üçüncü etabı yapıldı

Bisiklet Fest kapsamında Tour Of Sakarya'nın üçüncü etabı yapıldı

Bisiklet Fest kapsamında Tour Of Sakarya'nın üçüncü etabı yapıldı

Bisiklet Fest kapsamında Tour Of Sakarya'nın üçüncü etabı yapıldı

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi cumhurbaşkanlığı yaris

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