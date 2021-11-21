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Bisiklet turuna çıkan Fransız çift, Türkiye'de 10 bin kilometre pedal çevirdi

21.11.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bisiklet turuna çıkan Fransız çift, Türkiye'de 10 bin kilometre pedal çevirdi

BİLECİK (AA) - Ülkelerinden 7 ay önce iki kişilik bisikletleriyle tura çıkan Fransız çift, kilometrelerce yol katettikleri Türkiye'yi karış karış geziyor.

Fransa'da yaşayan mühendis çift Mathiue Tournier (30) ve Mathilde Poisson (29), ülkelerinden başladıkları tur kapsamında Türkiye'de ilk olarak Antalya'yı gezdi.

Türkiye'nin doğal güzelliklerini yerinde görmek ve fotoğraflamak için seyahat eden çift, Kapadokya'ya geldi. Yönlerini batıya çeviren bisiklet tutkunu çift, kilometrelerce pedal çevirerek birçok ili geçti.

Türkiye'deki 7 aylık seyahatleri süresince 10 bin kilometrelik mesafeyi geride bırakan çiftin son durağı Bilecik oldu. Bisikletleriyle kente uğrayan çifti, Bilecik Belediyesi Bisiklet Antrenörü ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilcisi Hakan Yavuz karşıladı.

Fransız çifti kentte ağırlayan Yavuz, kentin tarihi ve doğa güzellikleri hakkında bilgi verdi.

Hakan Yavuz, AA muhabirine, turizm çalışmaları kapsamında il dışından gelen bisikletli turistleri ağırladıklarını söyledi.

Bisikletiyle tura çıkan yabancı turistleri misafir ettiklerini belirten Yavuz, "Bir gece onları Bilecik'te ağırlıyoruz. Ertesi gün kalacaklarsa yine yardımcı oluyoruz veya Anadolu ya da İstanbul yönüne uğurluyoruz. Orada da gidecekleri yerde tanıdıklarımız varsa bulundukları yerde bir gece misafir olmaları konusunda yardımcı oluyoruz." dedi.

Tournier de yolculuklarında Türk insanının kendilerine misafirperver davrandığını ifade etti.

Türkiye'yi çok beğendiklerini vurgulayan Tournıer, "Türkiye'deki insanlar dil bilmedikleri halde bize hep yardımcı olmaya çalıştılar. Hep ihtiyaçlarımızı karşılamaya çalıştılar." ifadesini kullandı.

Poisson ise Türkiye turunu tamamladıktan sonra Fransa'ya döneceklerini aktardı.

Yunanistan ve İtalya'ya da gitmeyi planladıklarını anlatan Poisson, "Genelde yaşadığımız şehirde ulaşımı sağlarken bisikleti tercih ediyoruz. Bu yüzden bisiklet sürmeye alışkınız. Bu tura da tandem bisikletle çıkmaya karar verdik." diye konuştu.

Bisiklet turuna çıkan Fransız çift, Türkiye'de 10 bin kilometre pedal çevirdi

Bisiklet turuna çıkan Fransız çift, Türkiye'de 10 bin kilometre pedal çevirdi

Bisiklet turuna çıkan Fransız çift, Türkiye'de 10 bin kilometre pedal çevirdi

Bisiklet turuna çıkan Fransız çift, Türkiye'de 10 bin kilometre pedal çevirdi

Bisiklet turuna çıkan Fransız çift, Türkiye'de 10 bin kilometre pedal çevirdi

Bisiklet turuna çıkan Fransız çift, Türkiye'de 10 bin kilometre pedal çevirdi

Bisiklet turuna çıkan Fransız çift, Türkiye'de 10 bin kilometre pedal çevirdi

Bisiklet turuna çıkan Fransız çift, Türkiye'de 10 bin kilometre pedal çevirdi

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Gönenç Eczanesi
Odunpazari
(20.11.2021 18:00 / 21.11.2021 08:30) Eczanesi
201120211800211120210830
Gönenç Eczanesi
Odunpazari
(20.11.2021 18:00 / 21.11.2021 08:30) Eczanesi
201120211800211120210830
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