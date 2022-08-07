Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü etkinlikleri devam ediyor

BİTLİS (AA) - Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Bitlis Yöresel Yemek Yarışması" düzenlendi.

"Büyük Bitlis Buluşmaları" kapsamında 74 kişi, özenle hazırladıkları Bitlis yöresine ait lezzetli yemeklerle yarışmaya katıldı.

İhlasiye Medresesi'nin bahçesinde düzenlenen yarışmada jürinin değerlendirmesi sonucu "garili köfte"yle birinci seçilen Başak Nur Özel'e 5 bin, "garili köfte"yle ikinci olan Arzu Mermutlu'ya 3 bin, içli köfteyle üçüncülük kazanan Semra Buhan'a 2 bin lira, diğer yarışmacılara da çeşitli hediyeler verildi.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, gazetecilere, "Büyük Bitlis Buluşmaları"nın üçüncü gününde de ilgi gördüğünü söyledi.

Etkinliklere ilgi gösterenlerin alanları doldurduğunu belirten Tanğlay, şöyle konuştu:

"Etkinliklerimiz çok güzel. 150 çocuğumuzun sünnet şölenini yaptık. Akşamları konserler oluyor. Gençlerimizin spor müsabakaları oluyor. Dün güreş müsabakası yapıldı. U14 gençlerimizin futbol müsabakaları yarın son bulacak. Oluşturduğumuz şenlik alanında çocuklarımız doyasıya eğleniyor. Bugün de düzenlediğimiz yöresel yemek yarışmasına 74 kişi katıldı. Yarışmaya güzel bir ilgi oldu.

Yarın resmi tören ve konserle etkinliklerimiz son bulacak. Bu etkinliklere destek sunan Valiliğimize ve Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfına (BETAV) teşekkür ediyorum. Etkinliklere katılan hemşehrilerimize saygılarımı sunuyorum."