YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Bitlis'te mezun olan 452 polis adayı için tören düzenlendi

Bitlis'te mezun olan 452 polis adayı için tören düzenlendi

22.06.2022 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'te mezun olan 452 polis adayı için tören düzenlendi

BİTLİS (AA) - Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 452 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, POMEM bahçesinde düzenlenen 27. dönem mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Polis Meslek Eğitim Merkezini birincilikle tamamlayan Mehmet Ceyhan, teşekkür konuşması yaptı ve yaş kütüğüne plaket çaktı.

Törene katılan Vali Oktay Çağatay, polis adaylarına her zaman hukuk doğrultusunda mesleklerini icra etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kendisini vatanına, milletine ve ülkesine gönül vererek meslek aşkıyla parıldayan 452 öğrencinin, onur ve şeref dolu meslek yolculuğunun ilk adımının hatırasını paylaşmak üzere bir araya geldiklerini belirten Çağatay, şöyle konuştu:

"Polisimiz, halkın düzen ve güvenliğinin istenen seviyeye getirilmesi, toplumdaki maddi ve manevi kayıpların azaltılması, halkımızın huzur ve güven içinde yaşaması, insan haklarının korunması ve hukukun uygulanması görevlerini büyük bir fedakarlıkla gecesini gündüzüne katarak yerine getirmektedir. Bu uğurda canlarını ortaya koyarak çalışan tüm emniyet mensuplarımızı canıgönülden kutluyorum. İnsanın, hayatında en güzel hatıraları ve dostlukları kazandığı, şahsiyetinin teşekkül ettiği en önemli mekan şüphesiz okuldur. Mesleki okullarımız, polislerimizi yetiştirirken onların, mesleki bilgi ve donanımların yanında, ahlaki ve vicdani değerlerle yoğrulmuş bireyler olmalarına bilhassa dikkat etmekte ve özen göstermektedirler. Bugün yaşadığınız onur ve sevincinizi sizlerle birlikte yürekten paylaşıyorum."

Konuşmaların ardından Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangını bölgesine giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, telefonla törene bağlanarak katılımcılara hitap etti.

Dereceye giren öğrencilere Vali Çağatay ve protokol üyeleri diploma ve hediyelerini verdi.

Polis adaylarının yemin etmesiyle sona eren törene, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferit İzci, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi Okulu Müdürü Kazım Kaman, kaymakamlar, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve öğrenci aileleri katıldı.

Bitlis'te mezun olan 452 polis adayı için tören düzenlendi

Bitlis'te mezun olan 452 polis adayı için tören düzenlendi

Bitlis'te mezun olan 452 polis adayı için tören düzenlendi

Bitlis'te mezun olan 452 polis adayı için tören düzenlendi

Bitlis'te mezun olan 452 polis adayı için tören düzenlendi

Bitlis'te mezun olan 452 polis adayı için tören düzenlendi

Bitlis'te mezun olan 452 polis adayı için tören düzenlendi

Bitlis'te mezun olan 452 polis adayı için tören düzenlendi

Bitlis'te mezun olan 452 polis adayı için tören düzenlendi

Bitlis'te mezun olan 452 polis adayı için tören düzenlendi

Bitlis'te mezun olan 452 polis adayı için tören düzenlendi

Bitlis'te mezun olan 452 polis adayı için tören düzenlendi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bitlis

Bitlis Namaz Vakitleri 23 Haziran Perşembe

İmsak
02:51
Sabah
04:41
Öğle
12:19
İkindi
16:13
Akşam
19:46
Yatsı
21:28
Bitlis ECZANELER
Bitlis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tam 30 yıl! Issız bir adada çırılçıplak yaşadı

Tam 30 yıl! Issız bir adada çırılçıplak yaşadı

Putin’e en yakın isme şok! Görevi: Nükleer bavulunu taşımaktı

Putin’e en yakın isme şok! Görevi: Nükleer bavulunu taşımaktı

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Eleştiri oklarının hedefi oldu! “16 yaş küçük sevgilim var”

Eleştiri oklarının hedefi oldu! “16 yaş küçük sevgilim var”

''Eski kafalı ve ihtiyatlı bir adamım ama...''

''Eski kafalı ve ihtiyatlı bir adamım ama...''

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.