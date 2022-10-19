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Bitlis'te otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

19.10.2022 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'te otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Tatvan-Hizan kara yolunun 10. kilometresinde 34 PL 2172 plakalı otomobil ile 49 AZ 108 plakalı kamyonet çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, sağlık, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 42 yaşındaki Nafiz Güngör hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak ambulanslarla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bitlis'te otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Bitlis'te otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Bitlis'te otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Bitlis'te otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Bitlis'te otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Bitlis'te otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Bitlis'te otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Bitlis'te otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Bitlis'te otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Bitlis'te otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Bitlis'te otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Bitlis'te otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bitlis Tatvan

Bitlis Namaz Vakitleri 19 Ekim Çarşamba

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İkindi
15:06
Akşam
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Bitlis ECZANELER
Bitlis ATM’LER

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