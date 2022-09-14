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Bitlis'te tespit edilen 81 somut eser tescillenecek

14.09.2022 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'te tespit edilen 81 somut eser tescillenecek

BİTLİS (AA) - Bitlis'in merkez ve Tatvan ilçesinde 2 yıldır yürütülen "Orta Çağ'dan Cumhuriyet Dönemi'ne kadar Bitlis Yüzey Araştırması" projesi kapsamında tespit edilen 81 somut eser tescil için Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na sunulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının izni, Valilik ile Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı'nın (BETAV) desteğiyle başlatılan proje kapsamında kent merkezi ve Tatvan ilçesi ile bağlı yerleşim yerlerinde 10 kişilik ekiple yüzey araştırma çalışması yürütüldü.

Batman Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hazal Ceylan Öztürker'in başkanlığında 2 yıldan bu yana yürütülen araştırma sonucu 81 somut eser tespit edildi.

Belirlenen eserler, işlemlerin ardından tescillenmek üzere Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na sunulacak.

BETAV'da düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan BETAV Denetim Kurulu Üyesi Sabite Müftügil, 4 yıl sürmesi planlanan projenin ikinci yılında olduklarını söyledi.

Projenin kente başka kazanımlar da getireceğini anlatan Müftügil, "Kapsamlı bir çalışma olacak. Bölgedeki kültürel değerleri tespit ve tescil etmek gibi bir çalışma sonunda kültür envanterini tamamlamamızı sağlayacak." dedi.

Öztürker de kültürel varlıkları tespit etmek amacıyla il merkezi ve ilçelerin tamamını kapsayan proje kapsamında arazi çalışmasına başladıklarını bildirdi.

Hedeflerinin kırsal alanlar olduğunu anlatan Öztürker, şöyle konuştu:

"Bitlis merkezdeki eserlerin bir kısmı tanınıyordu, tescilliydi ama kırsalla ilgili bir çalışma yoktu. Bununla ilgili tüm köyler tarandı. Çalışmamızda somut kültürel eser, han, hamam, cami, mezar taşı, kervansaray, kilise ve çeşme gibi taşınmaz kültür varlıklarını hedefledik. Yapıların birçoğunun tescilli olmadığını gördük. Tescilli olmadığı için korunması da zor. Atıl durumda insan ve tabiatın tahribatına açık bir vaziyete geliyor."

Alanında uzman kişilerden oluşan ekiple gezdikleri sahalarda tespit ettikleri yapıların dokümanını çıkardıklarını ifade eden Öztürker, şunları kaydetti:

"Gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra tescil fişleri hazırlayarak yapının kayda alınmasını sağlıyoruz. Tarihi bilinci uyandırmak ve yapıların tescilini yapmak adına bu çalışma çok önemli. Kadim bir tarihe sahip olan ve adeta kırsalında da tarih fışkıran Bitlis'in henüz kültür envanteri çalışmasının olmaması bir eksiklik. Bu eksilik bizi bu çalışmaya yöneltti. 2 yıldır sahadaki çalışmalarımızda elde edilen bulguların rakamsal verilerini yaptık. Bitlis ve Tatvan ilçe merkezi ile köylerde 81 somut kültür eseri belgelendi."

"Bitlis Dere Üstü Islah" projesi kapsamında çarpık yapılaşmanın ortadan kaldırılmasıyla şehrin tarihi siluetini daha iyi anladıklarını belirten Öztürker, arşivden bildikleri ancak binaların altında kalan birçok eserin gün yüzüne çıktığını söyledi.

Toplantıya, Vali Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kurum amirleri ve BETAV üyeleri katıldı.

Bitlis'te tespit edilen 81 somut eser tescillenecek

Bitlis'te tespit edilen 81 somut eser tescillenecek

Bitlis'te tespit edilen 81 somut eser tescillenecek

Bitlis'te tespit edilen 81 somut eser tescillenecek

Bitlis'te tespit edilen 81 somut eser tescillenecek

Bitlis'te tespit edilen 81 somut eser tescillenecek

Bitlis'te tespit edilen 81 somut eser tescillenecek

Bitlis'te tespit edilen 81 somut eser tescillenecek

Bitlis'te tespit edilen 81 somut eser tescillenecek

Bitlis'te tespit edilen 81 somut eser tescillenecek

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