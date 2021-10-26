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Bitlis'te tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

26.10.2021 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'te tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahlat istikametine giden T.S. yönetimindeki 50 FP 742 plakalı tır, Tatvan ilçe girişinde M.Ş.B'nin kullandığı 34 EAM 146 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Devrilen tırın sürücüsü ile kamyonette yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralı kamyonet sürücüsü M.Ş.B., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Bitlis'te tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Bitlis'te tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Bitlis'te tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Bitlis'te tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Bitlis'te tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Bitlis'te tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Bitlis'te tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Bitlis'te tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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