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BM'den İdlib'e 44 tır insani yardım

08.07.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BM'den İdlib'e 44 tır insani yardım

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 44 tır insani yardım gönderildi.

BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı belirtildi.

BM'den İdlib'e 44 tır insani yardım

BM'den İdlib'e 44 tır insani yardım

BM'den İdlib'e 44 tır insani yardım

BM'den İdlib'e 44 tır insani yardım

BM'den İdlib'e 44 tır insani yardım

BM'den İdlib'e 44 tır insani yardım

BM'den İdlib'e 44 tır insani yardım

BM'den İdlib'e 44 tır insani yardım

BM'den İdlib'e 44 tır insani yardım

BM'den İdlib'e 44 tır insani yardım

BM'den İdlib'e 44 tır insani yardım

BM'den İdlib'e 44 tır insani yardım

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Anahtar Kelimeler:
Hatay Reyhanlı yardım bm

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