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BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası, Uşak'ta başladı

23.07.2022 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası, Uşak'ta başladı

Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Süpermoto Şampiyonası ile Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları, Uşak'ta start aldı.

Uşak Belediyesi Süpermoto Pisti'nde düzenlenen ve iki gün sürecek organizasyonun ilk gününde serbest antrenman ve sıralama turları gerçekleştirildi.

Şampiyonalara katılan sporcular, 300 metresi off-road olan 1620 metre uzunluğundaki zorlu pistte hünerlerini sergiledi.

Bulgaristan, Romanya, Kuzey Makedonya'dan sporcuların yer aldığı BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası, yarın S3, 85 cc ve 65 cc, Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları ise 50 cc, 65 cc, 85 cc, S3, senior ve open sınıflarındaki mücadelelerle tamamlanacak.

BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası, Uşak'ta başladı

BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası, Uşak'ta başladı

BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası, Uşak'ta başladı

BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası, Uşak'ta başladı

BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası, Uşak'ta başladı

BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası, Uşak'ta başladı

BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası, Uşak'ta başladı

BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası, Uşak'ta başladı

BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası, Uşak'ta başladı

BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası, Uşak'ta başladı

BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası, Uşak'ta başladı

BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası, Uşak'ta başladı

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Anahtar Kelimeler:
türkiye süpermoto şampiyonası

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