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BMX Süper Kross Dünya Kupası 5. tur yarışları başladı

23.10.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BMX Süper Kross Dünya Kupası 5. tur yarışları başladı

Uluslararası Bisiklet Birliğince (UCI) Sakarya'da düzenlenen BMX Dünya Şampiyonası kapsamında BMX Süper Kross Dünya Kupası'nın 5. tur yarışları başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'ndeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlenen yarışlara, 23 ülkeden 150 sporcu katılıyor.

Sabah saatlerinde başlayan antrenman turlarının ardından sporcular, vadi içerisinde hazırlanan parkurda sıralama turlarında en iyi dereceyi elde etmek için mücadele verdi.

Ardından "elit kadınlar", "elit erkekler", "23 yaş altı erkekler", "23 yaş altı kadınlar" kategorilerinde yarışların startı verildi.

Şampiyonada, yarışların tamamlanmasının ardından dereceye girenlere madalyaları verilecek.

Öte yandan etkinlikler kapsamında, Sakarya MTB Cup yarışları da düzenledi.

BMX Süper Kross Dünya Kupası 5. tur yarışları başladı

BMX Süper Kross Dünya Kupası 5. tur yarışları başladı

BMX Süper Kross Dünya Kupası yarışları başladı

BMX Süper Kross Dünya Kupası yarışları başladı

BMX Süper Kross Dünya Kupası yarışları başladı

BMX Süper Kross Dünya Kupası yarışları başladı

BMX Süper Kross Dünya Kupası yarışları başladı

BMX Süper Kross Dünya Kupası yarışları başladı

BMX Süper Kross Dünya Kupası yarışları başladı

BMX Süper Kross Dünya Kupası yarışları başladı

BMX Süper Kross Dünya Kupası yarışları başladı

BMX Süper Kross Dünya Kupası yarışları başladı
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