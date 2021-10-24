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BMX Süper Kross Dünya Kupası 6. tur yarışları tamamlandı

24.10.2021 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolombiya'dan Carlos Alberto Ramirez "elit erkekler", Hollanda'dan Laura Smulders "elit kadınlar" kategorisinde birinci oldu

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından BMX Dünya Şampiyonası kapsamında Sakarya'da düzenlenen BMX Süper Kross Dünya Kupası'nın 6. tur yarışları sona erdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'ndeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilen yarışlara, 23 ülkeden 150 sporcu katıldı.

Final yarışlarının ardından Kolombiya'dan Carlos Alberto Ramirez "elit erkekler", Hollanda'dan Laura Smulders "elit kadınlar", İsviçre'den Loris Aeberhard "23 yaş altı erkekler" ve Japonya'dan Kanami Tanno "23 yaş altı kadınlar" kategorisinde birinci oldu.

Dereceye girenlere ödülleri, düzenlenen törende verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün güneşli, bugün yağışlı havada gerçekleştirilen yarışlara katılan sporcuları kutladı.

Dünya kupası müsabakalarının gelecek hafta sonu devam edeceğini bildiren Yüce, "Bu müsabakalara bütün hemşehrilerimi davet ediyorum. Huzur, kardeşlik, barış, sevgi şehri olan bu kentte, müsabakaların en güzel şekilde yapılmasını temenni ediyorum. Yarışlar hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

Şampiyonanın 7. tur yarışları, 30 Ekim Cumartesi günü Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilecek.

BMX Süper Kross Dünya Kupası 6. tur yarışları tamamlandı

- Kolombiya'dan Carlos Alberto Ramirez "elit erkekler", Hollanda'dan Laura Smulders "elit kadınlar" kategorisinde birinci oldu

BMX Süper Kross Dünya Kupası 6. tur yarışları tamamlandı

BMX Süper Kross Dünya Kupası 6. tur yarışları tamamlandı

BMX Süper Kross Dünya Kupası 6. tur yarışları tamamlandı

BMX Süper Kross Dünya Kupası 6. tur yarışları tamamlandı

BMX Süper Kross Dünya Kupası 6. tur yarışları tamamlandı

BMX Süper Kross Dünya Kupası 6. tur yarışları tamamlandı

BMX Süper Kross Dünya Kupası 6. tur yarışları tamamlandı

BMX Süper Kross Dünya Kupası 6. tur yarışları tamamlandı

BMX Süper Kross Dünya Kupası 6. tur yarışları tamamlandı

BMX Süper Kross Dünya Kupası 6. tur yarışları tamamlandı
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