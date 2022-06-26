Bodrum'da Türkiye Halkoyunları Federasyonu Grup Yarışması yapıldı

Yarışmada, gençler düzenlemeli dalda İzmir Border Kulübü, düzenlemesiz dalda İzmir Kahod Kulübü, yıldızlar düzenlemesiz dalda Manisa Lidya Sanat Kulübü, düzenlemelide Muğla Akademi Karya ve Karya Çiçekleri Kulübü, büyükler düzenlemesiz dalda Muğla Ortakent Yahşi Kulübü, düzenlemelide İzmir Egezade Halkoyunları Kulübü, minikler düzenlemesiz ve düzenlemeli dalda İzmir Yaren Halk Dansları Kulübü birinci oldu.

Federasyonun faaliyet programında yer alan yarışma, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Bodrum Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde düzenlemeli ve düzenlemesiz olarak gerçekleştirilen yarışmaya, 14 kulüpten 17 ekipte 430 yarışmacı katıldı.

- Organizasyona 14 kulüpten 430 yarışmacı katıldı

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