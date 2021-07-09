Boğaç Aksoy kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Boğaç Aksoy'un son hali

Lenfoma kanseri ile savaşan Boğaç Aksoy'un kim olduğu araştırılmaya başlandı. "Boğaç Aksoy kimdir?" , "Kaç yaşında ve nereli?" sorularının yanıtı merak konusu oldu.Boğaç Aksoy Türk dizi ve sinema oyuncusudur. İşte Boğaç Aksoy'un son hali...