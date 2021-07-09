Boğaç Aksoy kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Boğaç Aksoy'un son hali

Lenfoma kanseri ile savaşan Boğaç Aksoy'un kim olduğu araştırılmaya başlandı. "Boğaç Aksoy kimdir?" , "Kaç yaşında ve nereli?" sorularının yanıtı merak konusu oldu.Boğaç Aksoy Türk dizi ve sinema oyuncusudur. İşte Boğaç Aksoy'un son hali...
Boğaç Aksoy kimdir?
30 Temmuz 1989 İzmit doğumlu Boğaç Aksoy 31 yıl yaşındadır. 2006 senesinde Fenerbahçe Lisesi'ni bitirmiştir.
Aksoy lisenin ardından Haliç Üniversitesi Besyo Antrenörlük bölümünü kazanmış ve üniversite eğitimini burada tamamlamıştır.
Aksoy iki sene profesyonel at biniciliği eğitimi almıştır. Aynı zamanda iki yıldızlı dalgıçlık belgesi de vardır.
Eğitime önem veren Boğaç Aksoy, Vahide Gördüm ve Altan Gördüm'ün kurduğu Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi görmüştür.
Boğaç Aksoy, "bogacaksoy" kullanıcı adı ile Instagram'da paylaşım yapmaktadır. Aksoy, Çılgın Dersane 3 filmi ve Arka Sokaklar dizisinin oyuncu kadrosunda yer almıştır.
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