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Boğanın saldırdığı mezbaha çalışanı yaşamını yitirdi; o anlar kamerada

14.12.2023 19:09 | Son Güncelleme:
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Amasya’da mezbaha çalışanı Kadir Bilen (58), boğanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti. O anlar ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Olay bugün öğle saatlerinde kent merkezinde bulunan mezbahada meydana geldi. Kesim için mezbahaya getirilen boğa, araçtan indirildikten sonra görevli Kadir Bilen'e saldırdı. Boğanın boynuzlarıyla ağır yaralanan Bilen kanlar içerisinde yerde kaldı. Diğer mezbaha çalışanlarının müdahalesiyle sakinleştirilen boğa kesim alanına götürüldü. Ağır yaralanan Bilen olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bilen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Boğanın saldırma anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. (DHA)

Boğanın saldırdığı mezbaha çalışanı yaşamını yitirdi; o anlar kamerada

Boğanın saldırdığı mezbaha çalışanı yaşamını yitirdi; o anlar kamerada - Güvenlik - Amasya - Merkez

Boğanın saldırdığı mezbaha çalışanı yaşamını yitirdi; o anlar kamerada - Güvenlik - Amasya - Merkez

Boğanın saldırdığı mezbaha çalışanı yaşamını yitirdi; o anlar kamerada - Güvenlik - Amasya - Merkez

Boğanın saldırdığı mezbaha çalışanı yaşamını yitirdi; o anlar kamerada - Güvenlik - Amasya - Merkez

Boğanın saldırdığı mezbaha çalışanı yaşamını yitirdi; o anlar kamerada - Güvenlik - Amasya - Merkez

Boğanın saldırdığı mezbaha çalışanı yaşamını yitirdi; o anlar kamerada - Güvenlik - Amasya - Merkez
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