YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtardıktan sonra denizde kaybolan babanın cesedine ulaşıldı

Boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtardıktan sonra denizde kaybolan babanın cesedine ulaşıldı

15.08.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtardıktan sonra denizde kaybolan babanın cesedine ulaşıldı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtardıktan sonra denizde kaybolan babanın cesedine ulaşıldı.

Ailesiyle dün Abana plajında denize giren Ahmet Şahin, boğulma tehlikesi geçiren kızını tutup sahile ittikten sonra gözden kayboldu.

Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine bölgeye gelen AFAD ile İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri Şahin'in bulunması için çalışma başlattı.

Balıkçıların da destek verdiği çalışmalara rağmen bulunamayan Şahin için Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı DEGAK-3 Dalış Timi bölgeye sevk edildi.

Havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı.

DEGAK timi, kıyıdan 5 metre açıkta 2 metre derinlikte Şahin'in cansız bedenine ulaştı.

Şahin'in cesedi Abana İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtardıktan sonra denizde kaybolan babanın cesedine ulaşıldı

Boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtardıktan sonra denizde kaybolan babanın cesedine ulaşıldı

Boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtardıktan sonra denizde kaybolan babanın cesedine ulaşıldı

Boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtardıktan sonra denizde kaybolan babanın cesedine ulaşıldı

Boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtardıktan sonra denizde kaybolan babanın cesedine ulaşıldı

Boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtardıktan sonra denizde kaybolan babanın cesedine ulaşıldı

Boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtardıktan sonra denizde kaybolan babanın cesedine ulaşıldı

Boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtardıktan sonra denizde kaybolan babanın cesedine ulaşıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu Abana Karadeniz ahmet şahin baba boğulma

Kastamonu Namaz Vakitleri 15 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:08
Sabah
05:47
Öğle
12:54
İkindi
16:44
Akşam
19:52
Yatsı
21:24

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler15 Ağustos Pazartesi

Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
İğdir Eczanesi
Arac
Yeni Eczane
Arac
Umut Eczanesi
Azdavay
Bozkurt Eczanesi
Bozkurt
Çatalzeytin Eczanesi
Catalzeytin
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mesafeyi ayarlamadılar! Cinsel ilişki sonrasında hastanelik oldu

Mesafeyi ayarlamadılar! Cinsel ilişki sonrasında hastanelik oldu

Takipçisi Gülşen'i övünce kendini tutamadı! Şoke eden 'meme ucu' yanıtı

Takipçisi Gülşen'i övünce kendini tutamadı! Şoke eden 'meme ucu' yanıtı

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Paylaşımı olay oldu! “Bir erkeğin yapabileceği en kötü şey...”

Paylaşımı olay oldu! “Bir erkeğin yapabileceği en kötü şey...”

Seçim vaadi şoke etti! “Ücretsiz göğüs ve kalça estetiği...”

Seçim vaadi şoke etti! “Ücretsiz göğüs ve kalça estetiği...”

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.