Kastamonu'nun Abana ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtardıktan sonra denizde kaybolan babanın cesedine ulaşıldı.
Ailesiyle dün Abana plajında denize giren Ahmet Şahin, boğulma tehlikesi geçiren kızını tutup sahile ittikten sonra gözden kayboldu.
Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine bölgeye gelen AFAD ile İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri Şahin'in bulunması için çalışma başlattı.
Balıkçıların da destek verdiği çalışmalara rağmen bulunamayan Şahin için Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı DEGAK-3 Dalış Timi bölgeye sevk edildi.
Havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı.
DEGAK timi, kıyıdan 5 metre açıkta 2 metre derinlikte Şahin'in cansız bedenine ulaştı.
Şahin'in cesedi Abana İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtardıktan sonra denizde kaybolan babanın cesedine ulaşıldı
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