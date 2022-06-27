Kaza nedeniyle kapanan Ankara istikametinde ulaşım, yol kenarında bulunan bir iş yerinin park alanından sağlanıyor. Kaza yapan tankerin kaldırılması ve kırılan beton blokların değiştirilmesi için çalışma başlatıldı.

Bolu Dağı'nda beton blokları kırarak karşı yöne geçen tankerin sürücüsü yaralandı

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