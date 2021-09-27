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Bolu Dağı'nda meydana gelen kaza ulaşımı aksattı

27.09.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı

Bolu Dağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişinin yaralandığı kaza, ulaşımda aksamaya neden oldu.

D-100 kara yolunda İsmail Ç. idaresindeki 06 HB 1418 plakalı otomobil, Elmalık köyü mevkisinde Sieglinde Ö. 14 BF 008 yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada İsmail Ç'nin kullandığı otomobilde bulunan Münire İ. yaralandı. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede aksayan ulaşım, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Bolu Dağı'nda meydana gelen kaza ulaşımı aksattı

- Kazada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı

Bolu Dağı'nda meydana gelen kaza ulaşımı aksattı

Bolu Dağı'nda meydana gelen kaza ulaşımı aksattı

Bolu Dağı'nda meydana gelen kaza ulaşımı aksattı

Bolu Dağı'nda meydana gelen kaza ulaşımı aksattı

Bolu Dağı'nda meydana gelen kaza ulaşımı aksattı

Bolu Dağı'nda meydana gelen kaza ulaşımı aksattı
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