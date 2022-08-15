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Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

15.08.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Bölgede öğleden sonra başlayan ve etkisini artırarak devam eden sağanak nedeniyle yol kenarlarında su birikintileri oluştu.

Sürücüler güzergahta kontrollü bir şekilde seyrederken, zaman zaman etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi 35 metreye kadar düşüyor.

Karayolları ve trafik ekipleri sürücülerin bölgede dikkatli seyretmelerini, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

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Anahtar Kelimeler:
D-100 Karayolu anadolu otoyolu bolu dağı sağanak

Bolu Namaz Vakitleri 15 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:20
Sabah
05:57
Öğle
13:03
İkindi
16:52
Akşam
20:00
Yatsı
21:30
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

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